Zubr a manul. Zvířata ze zooparku jsou na známkách

Chomutov – Sběratelský aršík slavnostně pokřtí za pár dní v Chomutově. Filatelisté mají pohotovost.

Na aršíku poštovních známek jsou zvířata chovaná v chomutovském zooparku: zubr evropský a manul. Na snímku aršík ukazuje mluvčí zooparku Martin ŠopfFoto: Deník/Miroslava Šebestová

Chomutov má novinku, která zahřeje duši příznivců zooparku stejně jako vášnivých filatelistů. „Tvářemi“ poštovních známek jsou nyní zubr evropský, který je erbovním zvířetem zooparku, i chundelatý manul. Sběratelské aršíky představí při slavnostním křtu v zooparku už příští týden.

Aršík představují čtyři známky a čtyři ozdobné kupony, na kterých jsou zvířata typická pro čtyři české a moravské zoologické zahrady: chomutovský zoopark, plzeňskou, brněnskou a hodonínskou zoo. „Předmětem křtu budou nejen aršíky poštovních známek, ale také obálky prvního dne vydání a dopisnice s motivem charzy žlutohrdlé z chomutovského zooparku,“ upřesnil mluvčí Martin Šopf. „Křest proběhne za účasti autorů – manželů Libuše a Jaromíra Knotkových a rytce Martina Srby společně s předsedou Společnosti sběratelů celin s neoficiálním přítiskem Karlem Macháčkem,“ doplnil.

Právě akademický malíř a ilustrátor Jaromír Knotek přišel s nápadem vytvořit sérii příležitostných poštovních známek a námětová komise České pošty ho posvětila. „Dříve se tvořily především známky s chráněnou zvěří, napadlo mě ale představit české zoologické zahrady. Pro kraj jsou důležité, jsou to hodně navštěvovaná místa,“ soudí umělec zapojený ve známkové tvorbě.

Pro chomutovský zoopark vyobrazil spolu se svou manželkou zubry, které má zahrada i ve svém logu. „Bylo to na přání zooparku. Manula jsme si vybrali ze seznamu dalších zvířat, kterých si tu cení,“ doplnil.

V sérii se dostane na všechny

Aršík je už druhým vydáním série na motiv „Zoologické zahrady“. Následovat budou v příštích letech další dva, aby se dostalo na všech patnáct českých zoo. Zvláštní jsou vysoce estetickým přístupem tvůrčí manželské dvojice, která vyplnila celou plochu aršíku, nejen známky. „Je to rukopis. O své vůli se snažíme vyplnit celý prostor. Je tam například sup, který by také patřil k Chomutovu, makak magot a stepní ovce,“ dodal Jaromír Knotek.

Slavnostní křest proběhne v pátek 15. září ve 14 hodin ve výstavní síni chomutovského zooparku. Poté budou aršíky volně ke koupi na pokladnách zooparku. Podle mluvčího Martina Šopfa však budou k dostání jen v omezeném množství sto kusů. Každý bude za 120 korun, ačkoli je jeho nominální hodnota, za níž ho prodává například pošta, 90 korun. „Je to z obchodních důvodů. Nečekáme, že by si někdo známky koupil, aby je lepil na pohled, slouží pro sběratelské účely, takže jejich hodnota časem poroste,“ dodal.

Aršíky půjdou rychle na odbyt, jak soudí předseda Společnosti sběratelů celin s neoficiálním přítiskem Karel Macháček. Sám si při křtu jeden obstará. „Samozřejmě, sbírám všechny filatelistické novinky, které vycházejí,“ potvrdil vášnivý filatelista a zástupce sběratelů všech poštovních produktů, na kterých je známka, takzvaných celin.