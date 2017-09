Zubaři jsou na Chomutovsku ohrožený druh. Nejvíc chybí v Jirkově

Chomutovsko /ANKETA/ – Kdo o svého lékaře přijde, hledá nového měsíce. Ti současní stárnou a noví nepřicházejí.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Miroslav Kucei

Čím se lidé nejvíc znepokojují? Ti v Ústeckém kraji nedostatkem lékařů, ať už praktických či odborných, jak ukázal exkluzivní průzkum Sanepu pro Deník. Na Chomutovsku jim dává za pravdu zkušenost se zubaři. Těch dobrých je málo a většinou patří ke starší generaci. Mladí náhradníci jsou v nedohlednu.

„Situace na Chomutovsku je jako v jiných severočeských oblastech závažná. Zubních lékařů je nedostatek,“ potvrdila předsedkyně oblastní stomatologické komory Martina Feilová, která je současně zubařkou v Jirkově. Právě tam je stav v okrese nejhorší.

S odchodem zubařky Evy Leitnerové do důchodu se počet zubařů co nevidět ztenčí na pět, přitom by jich město potřebovalo dvojnásobek. Bez zubaře se tak ocitnou tisíce pacientů. Šanci, že v dohledné době najdou jiného stomatologa, je minimální. Přejít k novému zubaři je totiž složité i ve srovnatelně velké Kadani, kde mají k dispozici jedenáct zubařů.

Stav má plný kadaňská zubařka Lenka Hamplová. „Nově bereme jen rodinné příslušníky. I tak tu bývá ráno v sedm hodit třeba deset lidí a je to neúsnosné. Vnímáte ten tlak čekárny,“ zmiňuje stomatoložka.

Podle jejích slov bude ještě hůř, a to kvůli nedostatečné generační obměně. „Ještě stále pracuje největší vlna starších zubařů, mladších je málo. Starší generace navíc byla jiná. Pracovala, snažila se zaplatit stroje, vydělat si na živobytí a ještě se podívat do světa. Mladá to dělat nemusí, ona už to má a nic ji netlačí aby vydělávala,“ míní Hamplová.

Přemlouvání, dojíždění

Pacienti, kteří se přistěhovali z jiného města nebo o zubaře z nějakého důvodu přišli, tak mají těžkou hlavu. Nového nacházejí až po měsících obíhání a přemlouvání, nebo za ním jezdí desítky kilometrů. „K zubaři jezdím až do Kovářské, protože v Chomutově ani v Jirkově mě žádný nechtěl přijmout,“ uvedl například Jirkovan Petr Palenčar na Facebooku. „ Doktorka je také cizinka, ale je pečlivá a ohleduplná. Zubařů je nedostatek a bude hůř, co jsem slyšel někteří další zubaři v Chomutově budou končit a náhrada není…“ dodal.

Půl roku hledání má za sebou rodina Kubíkova, která se do Chomutova přistěhovala z Kosmonos u Mladoboleslavska. „Moje zkušenost je taková, že zubaři jsou, ale pokud chcete dobrého, chvíli to trvá. Teď všichni chodíme k doktoru Konvalinkovi a jsme spokojení, ale na začátku jsme řešili, že možná budeme jezdit do Kosmonos,“ zavzpomínala Miroslava Kubíková.

O zubařku v nedávné době přišla také Kamila M. Odešla do důchodu. „Ze dne na den jsem byla bez zubaře a obíhala Chomutov a Jirkov. Jenže mi všude říkali, že mají plno. Nakonec jsem v Chomutově našla zubařku, která byla krátce po škole,“ líčí mladá žena. Díky tomu měla stomatoložka volnou kartotéku a také rychlé termíny objednání. Časy se ale změnily jakmile se to rozkřiklo. „Teď má moje zubařka čekací lhůtu tři měsíce, když nejsem akutní případ a potřebuji vyměnit plombu,“ posteskla si klientka.

Komu se nepoštěstí získat zubaře, může podle předsedkyně oblastní stomatologické komory oslovit svou zdravotní pojišťovnu. „Ta má přehled o nejbližších pracovištích s volnou kapacitou,“ uzavřela Martina Feilová. Jak dodala, v Chomutově pracuje 30 zubních lékařů, v Jirkově 5, v Kadani 11 a v Klášterci nad Ohří 5.

Na co lékaře lákají?Mladá zubařská krev je natolik zapotřebí, že se města snaží nalákat je svou vstřícností. Například Jirkov přes půl roku jednal s čerstvě dostudovaným stomatologem z Plzeňska, který souhlasil, že se do města v létě přestěhuje. Zastupitelé souhlasili s půlmilionovou půjčkou, město bylo ochotné dát mu k dispozici byt, lékaři z polikliniky zase odbornou garanci. Nakonec si to ale mladý zubař rozmyslel.