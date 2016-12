Zimní lyžařskou sezonu už zahájil také skiareál Alšovka

Chomutovsko – Výkyvy počasí brání zahájení zimní lyžařské sezony hlavně níže položeným ski areálům. Na Chomutovsku se přesto podařilo včera poprvé rozjet krátký vlek v centru Alšovka nad Chomutovem.

Lyžařská sezona se letos pozvolna rozjíždí Foto: Ilustrační foto: Deník/Archiv

Zasněžuje se již také na Pyšné a na Mezihoří, ale kdy počasí dovolí vleky rozjet zatím není jasné. Alšovka včera rozjela prvně krátký vlek na premiérovém nočním lyžování s novým osvětlením. První lyžaři se svezli v 17:30 hodin, kdy byl oficiálně zahájen provoz. Dnes je vlek v provozu od 9:00 do 16:00 hodin. „Noční lyžování budeme jezdit jako obvykle ve středu, pátek a sobotu," upřesnil provoz provozovatel areálu Vladimír Klíma. Pokračuje zasněžování sjezdovky č. 2, tak aby se co nejdříve mohlo začít jezdit i na velkém vleku. „Potřebovali bychom, aby tak tři dny v kuse mrzlo," povzdechl si Klíma. Ceny pro tuto sezónu zůstávají stejné. Nově je v areálu půjčovna vybavení, ta bude v provozu prozatím pouze o víkendech, svátcích a prázdninách. Nefunguje občerstvení U Richarda, které zavřelo z technických a provozních důvodů. K dispozici je tedy pouze občerstvení U Trolla na konci sjezdovky č.1. Pokud podmínky dovolí, měl by se velký vlek rozjet příští víkend.

Jak jinde

Pokud jde o další ski areály na Chomutovsku, tak na Pyšné už začali zasněžovat 4. prosince, ale zatím tu není dostatek technického sněhu, aby bylo možné zahájit provoz. Obdobně je tomu na Mezihoří, kde spustili sněžná děla již koncem listopadu. O zprovoznění se snaží i další areály v kraji. Na Telnici leží zhruba 30 až 50 centimetrů technického sněhu. Podle informace z webu provozovatele budou v sobotu a neděli jezdit vleky Meva a Kašpárek. Oba jsou určeny hlavně začátečníkům.

Ve ski-centru Klíny na Mostecku zimní sezonu zahájí 16. prosince, v provozu tam bude vlek poma a lyžařská škola. Nyní v areálu intenzivně zasněžují.

Vyjet mohou Severočeši už také za hranice. Lyžovat se tento týden začalo v německém Altenbergu, který leží zhruba 25 kilometrů od Teplic. V areálu je dvacet centimetrů sněhu a provoz vleků je od 10:00 do 18:00. Intenzivně zasněžují také další lyžařská střediska. Práci by jim mohlo pokazit víkendové počasí, kdy mají teploty v Ústeckém kraji stoupnout až k deseti stupňům Celsia.