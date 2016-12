Zchátralý komplex na Mládežnické v Jirkově se opět probouzí k životu

Jirkov - Noví majitelé by tu rádi měli dětskou hernu, cukrárnu či značkovou restauraci

Betonový objekt na Mládežnické v Jirkově prochází rekonstrukcí.Foto: MÚ Jirkov

Obří betonové monstrum hned pod Domovem pro seniory v Mládežnické ulici na sídlišti Vinařická II v Jirkově, prochází velkou změnou. Vlastníkem objektu se před nedávnem stala firma Lease Group s.r.o. z Mostu. Její majitelé Daniel Mádlo a Jiří Sudzina, již své záměry prezentovali na jirkovské radnici.

„Do této chvíle jsme do objektu investovali zhruba tři miliony korun. Opravili jsme střechu, osadili plastová okna a dveře, nyní pracujeme na opravách interiérů a chystáme novou fasádu," informovali radnici noví majitelé.

RESTAURACE A FITNESS

Nyní do zrekonstruovaných prostor shánějí podnikatelé nájemce. Potvrzenou již mají prodejnu potravin českého řetězce JIP, která by tu měla otevřít příští rok na jaře. Fungující hospoda Na Kopečku zde bude dál a navíc jeden z velkých pivovarů tu chce zřídit značkovou restauraci. Tenhle záměr zaujal jednu z obyvatelek města. „Líbila by se mi zde stylová, cenově přijatelná restaurace typu bývalé restaurace U Strýce," napsala v diskuzi na webu města Milena Karbusová.

Nabízí se další možnosti využití. K dispozici bude dalších 1 300 metrů čtverečních plochy různých velikostí. „Mohou tu být služby jako třeba kadeřnictví, fitness či třeba zázemí pro taneční kluby a skupiny, stejně jako prodejny typu lékárna, kavárna a podobně," nechali se slyšet majitelé.

DĚTSKÁ HERNA

Velký ohlas měla myšlenka, vybudovat zde dětskou hernu. Majitelé totiž provozuji vyhlášenou Jungle Arenu v sousedním Mostě. „Pokud se najde slušný provozovatel, rádi tu pomůžeme podobnou dětskou hernu rozjet," řekli podnikatelé.

„To by bylo super", sdělila svůj názor v diskuzi Daniela Hrabalová Jeřábková. Další z diskutujících však o herně pochybuje. „Dětská herna se podle mého názoru asi moc, zejména v létě, vzhledem k dětskému hřišti nedaleko, nevyplatí," napsala Hanka Sobková. Preferovala by jiné využití. „Vypadá to pěkně, jenom aby plány nezůstaly pouze v plánování. Narážím na vysoké nájmy. V kraji, kde je největší problém s nízkými platy to rozhodně nebude lehká investice. Špatná by nebyla cukrárna a chybí zde i kvalitní obuv," dodala Sobková. Celkové náklady po dokončení rekonstrukce odhadují majitelé na sedm až deset milionů korun.

STAV KOMPLEXU

Město v tom podnikatele nechce nechat samotné a přislíbilo jim pomoc. Rozhodlo se zvelebit okolní prostor. V příštím roce opraví například ochozové chodníky či odvodňovací kanály kolem areálu. Ty jsou totiž v majetku města.

„Pokud se má celá lokalita díky rekonstrukci zvednout, rádi tomu svým dílem pomůžeme," potvrdil ochotu radnice starosta Jirkova Radek Štejnar. S čímž souhlasí i místostarostka Dana Jurštaková. „Jsme jen rádi, že se konečně našli podnikatelé, kteří mají zájem objekt oživit. Takové ve městě jednoznačně vítáme," kvitovala aktivitu soukromníků.

SKLADOVÉ PROSTORY

Ve spodní části komplexu, která je přístupná z rampy, jsou připravené skladové prostory. A to nejen pro budoucí nájemce, ale i pro další firmy či jednotlivce. Prostory různých velikostí, jsou vhodné ke skladování zboží či velkého materiálu.

V objektu se od jeho uvedení do provozu v osmdesátých letech vystřídala řada firem. Bývala tu třeba výrobna cukrárny Petra, zelenina, restaurace a další. Od revoluce však objekt pozvolna chátral a několikrát změnil majitele. Nyní je správou objektu pověřená společnost Lease Group, s.r.o. Případní zájemci se tak mohou o možnostech využití těchto prostor informovat na e-mailu: leasegroup. most@gmail.com.

vizualizace, jak by mohl objekt na Mládežnické v Jirkově po dokončení prací vypadat. Autor: MÚ Jirkov