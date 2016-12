Zákaz alkoholu i před Admirálem, zákaz kouření na hřištích

Chomutov - Chomutov chce rozšířit protialkoholní vyhlášku i na Admirál a dům Mekur a pokutovat kuřáky na dětských hřištích.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Hluk, rušení nočního klidu, nepořádek a nedopalky na dětských hřištích. Přešlapy jednotlivců, které negativně ovlivňují pohodu obyvatel v celých lokalitách, vedly město k ráznému rozhodnutí. Vyhláškou chce zakázat popíjení před Admiralem a Merkurem a také kouření na dětských hřištích.



„Delší dobu registrujeme zvýšené množství stížností ze strany občanů, které se týkají veřejného popíjení alkoholu a s tím spojeného hluku kolem klubu Admirál," vysvětluje důvody k rozšíření vyhlášky mluvčí města Jan Rödling. „Lidé si na hluk stěžují v menší míře průběžně celý rok, ale letos v létě přišlo více stížností na prostranství kolem Admirálu, kde návštěvníci rušili nejen v bezprostředním okolí, ale v celé lokalitě," dodává mluvčí.



Ve městě, kde není ze zákona možné zakázat veřejné pití plošně, přitom vyhláška platí skoro všude. Kromě míst jako jsou školy, parky, nebo okolí městských budov, se zákaz vztahuje i na celá sídliště a bytové zástavby. Část ulice Bezručova, ve které sídlí i Admirál i Merkur, ale vyhláška opomněla a příslušníci městské policie měli v potírání nešvaru svázané ruce. „Dosud mohla policie hlučné popíjející jen napomenout a apelovat na jejich slušnost, což se málokdy setkalo s úspěchem, ale s rozšířením vyhlášky bude mít policie možnost udělit i pokutu," připouští Rödling.



Nevyhovující situaci se snaží řešit i sám majitel podniku Zdeněk Borovička. „Majitel s námi spolupracuje a snaží se pro klid v oblasti udělat maximum, zajišťuje dostatek taxíků, aby lidé z klubu odjížděli rychle a neměli příležitost se shromažďovat. Kromě toho majitel dokončuje přístavbu, kde by odcházející mohli počkat na taxík aniž by opustili objekt," přibližuje majitelovu snahu mluvčí.



Úplnou novinkou bude zákaz kouření na dětských hřištích a sportovištích pro děti a mládež do 18 let. Už v říjnu Chomutovský deník informoval o zvýšené nespokojenosti mezi rodiči, kteří volali po tvrdším postupu města proti kuřákům. Děti si kvůli nim hrají s nedopalky a dýchají škodlivý kouř. Město se ale tehdy vyjádřilo, že žádné změny v legislativě nepodniká. Argumentovalo totiž částečným zákazem v návštěvním řádu hřišť, které vyhodnotilo jako dostačující.



Za změnou postoje stojí snaha městské policie, která měla, stejně jako v případě veřejného popíjení, jen omezené pravomoci. A to právě kvůli neexistenci městské vyhlášky. „Samozřejmě reflektujeme potřeby našich občanů, kterým kouření na hřištích vadilo, je to prostor pro děti a my tam nechceme žádné kuřácké koutky, proto jsme v nejužším vedení navrhli tento zákaz," vysvětlil ředitel městské policie Tomáš Douda s tím, že dojde také na další změnu. „Vyhláška by měla zahrnovat i hřiště, která nejsou oplocená a potom každý prostor, kde se nachází nějaké dětské prvky," dodal.



Podle šéfa strážníků si městská policie vždy uměla zjednat pořádek. „Ale teď máme jak oporu v zákoně, tak i mustr od jiných měst, kde už vyhlášky platí a funguje to skvěle. Chomutov je v tomhle trošičku pozadu a my jsme to chtěli změnit," dodává Douda.



Radní doporučili vyhlášku ke schválení zastupitelstvu. Nyní se čeká na posvěcení ministerstva vnitra, které kontroluje ústavnost obecních vyhlášek.