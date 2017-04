Obyvatelé Zahradní chtějí zrušit dětské hřiště. Prý tam hlučí nepřizpůsobiví

Chomutov - Lidé sepisují petici. Přišli ji řešit na setkání s městem, kde si stěžovali i na nepořádek a špatné životní podmínky.

Vyhrocené emoce, zoufalství i pocit křivdy. Na chomutovské základní škole Zahradní se konalo setkání občanů se zástupci města, které se rozhodně neneslo v poklidné atmosféře. Zhruba osmdesát účastníků se rozhodlo pěkně od plic říct, jaké mají problémy s bydlením ve čtvrtích, kde žijí nepřizpůsobiví. Navíc se projednávala i petice za zrušení dětského hřiště v ulici Borová, kterou občané předložili městu.

Pro obyvatele sídliště představuje hřiště noční můru. „Všichni, co jsme podepsali, máme okna směrem k hřišti a je to peklo. Žijeme v rámusu, nepořádku. Navíc tam nechodí ani naše děti, ale stahují se sem nepřizpůsobiví z Kamenné a Písečné,“ domnívá se paní Štěpánková.

Podle primátora Marka Hrabáče je ale problém, že podepsaných není většina. „Vaši petici podepsalo sto dvacet tři lidí, proti se vymezilo dvě stě třicet podpisů. Hřiště chtějí zachovat hlavně mladé maminky,“ podotkl primátor. Jeho slova ale zapůsobila jako rozbuška. Několik desítek lidí v sále začalo křičet a naznačovat, že se jedná právě o maminky dětí, které ty jejich šikanují. „Naše děti nemají možnost si hrát, protože je vyhazují a chovají se agresivně. Když je okřikneme, vulgárně nadávají, a to i dospělým a starým lidem,“ ozývalo se.

S možným řešením přišel náměstek David Dinda. Podle něj by problémy s hřišti vyřešil správce. „Pokud hřiště chce zrušit většina z vás, co tu sedí, navrhnu to v koalici. Řešením by ale mohl být i správce, Někdo, kdo bude na hřišti celý den a může děti usměrnit, protože pravdou je, že ve výchově těchto dětí selhávají rodiče,“ řekl Dinda.

Vyhrocená diskuze s primátorem

Kromě problému s hřištěm se řešily i výtky směrované k veřejnému pořádku a hlavně jeho porušování. Několik desítek účastníků setkání si stěžovalo na neúnosnou situaci v domech, kam spekulanti nastěhovali sociálně slabé. Diskuze byla velmi vyhrocená a nejednomu zástupci města se nad použitými výrazy orosilo čelo. „Udělali jste nám z města Chánov a všechno to jde na vaši zodpovědnost. Špína, chaos, bordel,“ neváhal zvýšit hlas Martin Zahradník. „Já tu netrávím podzim života, ale peklo života. Žijeme v odpadu ze žumpy. Kdy s tím začnete něco dělat?“ připojil se pan Veverka z Borové.

Obyvatelé si dlouhodobě stěžují hlavně na nepořádek, hluk, hromadění odpadků v podchodech i na poházené injekční stříkačky. Primátor nespokojeným obyvatelům oponoval. „Na začátku jsme na sídlištích zaznamenali opravdu velké problémy, ale posílili jsme hlídky, kamerový systém. Na mě to teď působí lépe, myslím, že třeba problém s narkomany vymizel,“ řekl Hrabáč, čímž si vysloužil vlnu smíchu i dalšího křiku a výtek. Primátor proto přivítal, když se debata stočila jiným směrem. „Uvolněné lavičky, chybějící koše, značení. To jsou dotazy, které potřebujeme slyšet,“ vyjádřil se.

Stranou výtek nezůstaly ani technické služby. Podle občanů nestíhají, za katastrofu označují především podchod u klubu Tip, kde se hromadí odpadky a navíc do tlejících hromad prší. „Podchod čistíme dvakrát do týdne, víc bohužel nestíháme. Pokud máte aktuální problém, zkuste zavolat. Já vám dám číslo na sebe a třeba to vyjde,“ navrhl náměstek technických služeb Jaroslav Šulta.

