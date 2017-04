Štěnice, rámus a prostřelená okna. Za tohle můžou kšeftaři s byty!

Chomutov /FOTOGALERIE/ - Obyvatelé paneláku na Zahradní přišli kvůli nepřizpůsobivým o svůj klid. Mnozí přemýšlejí, kam se přestěhovat

Zvenčí je to panelák jako jiné: fešácká fasáda, plastová okna a nové vstupní dveře. Sotva vstoupím, vidím ale zcela jiný obrázek. Vykuchané schránky, vyškrábané sprosťárny v omítce a v otevřených dveřích do sklepa se rozvalují staré pneumatiky.

Jsem v čísle popisném 5157 v Borové ulici, kde žije několik slušných starousedlíků obklopených nepřizpůsobivými, navíc v bytech majitele, který neodvádí do fondu oprav žádné peníze.

Stoupám po schodech a snad v každém mezipatře míjím balkon s vymláceným sklem. Ze dveří do dveří je natažený kabel, aby dostal elektřinu do bytu, ve kterém ji mají odpojenou. Na zdi je rozstříknuto cosi hnědého. "Je to to, co si myslíte," vidí můj zaskočený výraz jeden z místních. "Někdo se tu vydělal a pak to mrskl na zeď," zkonstatuje. Na starším muži je vidět, že ho už jen tak něco nepřekvapí. "Tohle byl přitom krásnej vchod, když jsme se sem před pěti lety stěhovali. Chtěli jsme tenkrát do většího," líčí muž, který dnes svého rozhodnutí očividně lituje. "Za tohle můžou kšeftaři s byty, kteří sem stěhují kohokoli!" štve ho.

Více než třicet let v domě bydlí Jiří Kotvald. Má o málo víc štěstí, protože obývá vedlejší vchod, kde situace není tak děsivá. Přesto je zasažený. "Tři roky po sobě tu deratizujeme kvůli štěnicím. Přistěhovala se pod nás nějaká Maďarka, brzy se odstěhovala, ale my najednou byli s manželkou poštípaní od štěnic," líčí. "Stále migrují. Pobydou dva měsíce a hned je tu po nich další rodina, ani se byt nevyčistí," dodává.

Vedle toho ho ničí hluk. Patrem právě projíždí výtah, kde si hlasitě a se silným přízvukem propěvují dva lidé, do toho vyřvává hudba. Zřejmě z mobilu. "Slyšíte? Tohle je tu pořád. Za chvíli pojedou zase dolů a potom hned nahoru. Kvůli takovým máme dluh. Ještě, že jsme v začátcích pořídíli fasádu a střechu, na nový výtah už není," dodává muž nazlobeně.

Hluk nevychází jen z výtahu, slyšet je za mnohými dveřmi, kde se odehrávají rozhovory, které svou divokostí připomínají spíš hádky.

Kdosi střílí do oken

Hluk, nečistota a dluhy nejsou to jediné, co dům sužuje. V posledních měsících údajně kdosi střílí do oken starousedlíků. "Nám prostřelili okno v září. Koukali jsme v obýváku na televizi, slyšeli ránu a v kuchyni pak našli uprostřed tabule kulatou díru velkou jako špehýrka. Kolem byla pavučina popraskaného skla. Naštěstí je tabule dvojitá a prostřelené bylo jen to venkovní sklo," popisuje Jiří Kotvald. "Sousedce se to stalo nedávno. Prý to vypadá na perkusní zbraň s kuličkou," dělí se o domněnku. Okna měla podle dalších sousedů rozbitá i další dvě rodiny.

Lidé vypovídají, že by se nejraději odstěhovali, potíž ale je, že do bytů nemálo investovali a dobře vědí, že by se jim peníze nevrátily. "Už tři roky mám stranou peníze, že si necháme udělat zděnou koupelnu, jenže se bojíme je do toho dát. Sousedka to udělala a teď je nešťastná, že se jí peníze nevrátí, když se přestěhuje. My už také koukáme po jiném bydlení," zmiňuje žena v čerstvě důchodovém věku. Jméno zveřejnit nechce, necítí se bezpečně.

Když mě vyprovází, do vchodových dveří se snaží dostat omladina. Klíč ale ne a ne zapadnout do zámku. "Já nevím, co s těmi klíči dělají, všichni je mají ohnuté. Pak se do domu snaží vpáčit," zlobí se žena. Otevírá mladým a ti bez poděkování či pozdravu vplouvají do špinavé chodby. Stačí jeden pohled a sada vrubů ukazuje, že se do draze pořízených vstupních dveří mnohokrát snažil kdosi vpáčit. Takhle ostatně vypadají všechny tři vchody, kde skoupil patnáct bytů spekulant Josef Král. Číslo 5156, zvlášť děsivý vchod 5157 a 5158.