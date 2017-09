Zádrhel v cestě do UNESCO. Klášter potřebuje „neprůstřelné" podklady

Kadaň – Ministerstvo památku nezapsalo na národní indikativní seznam, doporučilo ale dopracování.

Františkánský klášter v Kadani se setkal na své pouti za zápisem do knihy UNESCO s první překážkou. Ministerstvo kultury gotickou památku nezapsalo na národní indikativní seznam. Kadaňští ale dostali možnost, aby žádost vylepšili.

Ministerstvo kultury si vyžádalo odborné posudky z několika stran. Dostalo ale různorodé odpovědi. „Ano,“ řekl Český národní komitét Mezinárodní rady památek a sídel, který sídlí v Paříži a zabývá se ochranou kulturního dědictví na celosvětové úrovni. Pro je také Univerzita Karlova. Avšak Národní památkový ústav vydal negativní stanovisko.

„Žádost je formálně úplná. Ministerstvo kultury ale dospělo k názoru, že je třeba ji doplnit o podrobnou srovnávací analýzu a vyjasnit některé další otázky, které ve stanoviscích odborných institucí zazněly,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Simona Cigánková.

Kadaň tak má dvě možnosti: buď žádost dopracovat na vyšší úroveň, nebo ji stáhnout. „Na radě jsme stvrdili, že do toho půjdeme,“ informoval kadaňský starosta Jiří Kulhánek. „Bude to trvat roky a hrozí riziko, že to nevyjde, na druhou stranu nás to ale nepoloží. Když uděláme všechny věci kolem toho, klášter se ještě více zviditelní, takže to nebude zbytečná práce,“ míní starosta.

Ve snaze zapsat františkánský klášter do seznamu světových unikátů s městem spolupracuje historik a docent z Univerzity Karlovy Petr Hlaváček, který pochází z Kadaně. Podle něj je památka unikátním poutním místem. „V Evropě byla jen tři taková. Navíc byl klášter intelektuálním centrem celoevropského významu,“ uvedl historik pro Deník již dříve. S rozpracováním podkladů bude městu pomáhat i nadále.

Kadaňští například dostali od ministerstva doporučení, aby využili zkušeností některého ze zahraničních odborníků, kterému už se podařilo některý z klášterů do UNESCO dostat. Město také může pokračovat ve výzkumu a propagaci památky v mezinárodním měřítku.

Františkánský klášter s kostelem Čtrnácti svatých Pomocníků vlastní Biskupství litoměřické, které jej pronajalo městu Kadani na padesát let.

Indikativní seznamNa národním indikativním seznamu figuruje sedmnáct památek Česka, mezi nimi i Karlštejn a z regionálních památek Hornická kulturní krajina Krušnohoří či Žatec – město chmele. Pokud by se na něm jednou objevil i františkánský klášter, Kadaň by to vnímala jako velký úspěch.