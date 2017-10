Záchranná stanice pomáhá zvířatům v nouzi. Vrací je zpět do přírody

Chomutov - Pracovníci zařízení se aktuálně starají třeba o tři veverčí brášky. V bezpečí a teple zůstanou až do jara.

Záchranná staniceFoto: Martin Šopf

Záchranná stanice pro handicapované živočichy v Chomutově vrátila do přírody několik zvířat, které přijala v uplynulých týdnech do péče. „Vypustili jsme do přírody kachnu divokou, káně a puštíka,“ prozradil zoolog Miroslav Brtnický.

Některým zvířatům se pobyt prodlouží. „Přijali jsme osiřelá mláďata veverek. Všichni tři samečci dobře prospívají a zůstanou u nás přes zimu,“ uvedl mluvčí chomutovského zooparku Martin Šopf.