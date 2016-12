Výstavba chytrého hřiště je pro příští rok ohrožena

Kadaň - Vítěz výběrového řízení nabídl, že některé prvky vyrobí sám. Další uchazeč záměr napadl. Podle něj by se jednalo po plagiáty.

Náhled projektu chytrého hřiště, které by mělo stát v Kadani mezi Polní a Ječnou ulicí.Foto: Vizualizace: MÚ Kadaň

Výrazně zpozdit se může výstavba takzvaného chytrého hřiště v Kadani, které má být v příštím roce největší investicí města. To už vybralo ve výběrovém řízení zhotovitele, firma, která skončila druhá v pořadí, však podala námitku. Město ji odmítlo, ale pokud bude případ projednávat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, pak na stavbu v příštím roce vůbec nemusí dojít, jak upozornil starosta Kadaně Jiří Kulhánek.

„Rozpočet chytrého hřiště byl zhruba na úrovni šestnácti milionů korun, my jsme vybrali dodavatele, který nabídl o tři miliony nižší cenu," informoval starosta. „Byl levnější, protože nabídl, že pár herních prvků vyrobí sám," doplnil. Právě to se nelíbilo další firmě, která se o zakázku ucházela. „Podala námitku, že pokud to bude vítěz vyrábět, budou to plagiáty," upřesnil Kulhánek.

Chytré hřiště není obyčejným hřištěm, sloužícím jen na hraní. Obsahovat má prvky, které dětem pomohou, aby si v praxi ověřily fungování fyzikálních zákonů a přírodních jevů. „Jde o vícevrstvé využití. Tím je zábava, vzdělávání, šikovnost a kreativita," uvedl již dříve pro Chomutovský deník ředitel gymnázia Tomáš Oršulák. Ten také přišel s nápadem první takové hřiště v Kadani vystavět.

Chytré hřiště má vzniknout mezi ulicemi Polní a Ječná. Jeho součástí budou interaktivní prvky jako například bagr pro hru s pískem, radniční věž, světelný kámen, tubusová klouzačka, pruhované zrcadlo, kamenná harfa a řada dalších.

Bavit se tam a současně se vzdělávat budou děti od mateřských škol až po středoškoláky.

Pokud se chytré hřiště v příštím roce nezačne stavět, bude to pro město znamenat odložení největší plánované investice. Děti a mládež by ale ani tak nepřišly zkrátka. Počítá se například také s rekonstrukcí skateparku nebo výstavbou zázemí pro pozemní hokej.