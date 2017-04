Čáry máry Czarotek! Ve Vysoké Peci duní technopárty

Vysoká Pec – Tisíce lidí z několika států dusají u obří aparatury. Jinde planou čarodějnice, tady srdce technařů.

Dunění a lomoz z míst bývalých uhelných dolů, na silnici hloučky nebezpečně potácejících se lidí a podezřelé množství „hipísácky“ vypadajících obytných vozů pelášejících někam do neznáma. To, co vypadá jako scény z postapokalyptického filmu o zombících, je přitom už tradiční výjev, který vídají obyvatelé Vysoké Pece v těchto dnech každý rok. Jinde se upalují čarodějnice, tady planou srdce vyznavačů techna, kteří přijeli na technoparty zvanou Czarotek.

U několik metrů vysoké a široké aparatury dusají tisíce návštěvníků a společnost je to v skutku různorodá. Nechybí tu technaři ze sousedního Německa, zavítali sem ale i Poláci, Slováci, nebo Francouzi.

Pokud jste na technoparty nikdy nebyli, můžete si cestu ušetřit asi i tentokrát. Dunění se stejně line po celém kraji, takže přijdete pouze o vydatnou policejní kontrolu.