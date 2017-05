Ať to sviští! V Chomutově budou sjíždět obří skluzavku

Chomutov - Tři sta metrů dlouhá vodní atrakce pobaví město uprostřed horkého léta. Klouzačku pořadatelé umístí u letního kina.

To bude sešup! Do Chomutova míří unikátní atrakce s názvem Slide Czech, pod kterým se neskrývá nic jiného než tři sta metrů dlouhá nafukovací vodní klouzačka. Nafouknou ji u letního kina, kde je pěkně strmý kopec. Na klouzání navíc postačí zájemcům jen „vlastní zadek“.



Vodní atrakce zamíří do Chomutova poprvé, zkušenosti už ale nabrala řada odvážlivců loni, když skluzavku nafoukli v nedalekých Karlových Varech a Mostě. „Byla to bomba, klouzat se uprostřed města, to je vzpomínka na celý život,“ okomentovala zážitek Monika Háčková z Chomutova.

Představivost vítána

Klouzačku můžete sjet po nohou, nebo po zadku. Představivosti se ale meze nekladou a loni vodní plochu brázdilo dokonce hejno nafukovacích krokodýlů, nebo kosatek. I letos jsou gumové rekvizity více než vítány a oproti jiným městem dostanou v Chomutově větší prostor i milovníci adrenalinu. Klouzačka bude stát na kopci v Přemyslově ulici. „Pěkně to posviští,“ těší se Jan Výtisková.

Skluzavku, dosahující rozměrů tří fotbalových hřišť, si budou moci vyzkoušet Chomutované uprostřed léta 23. července a pořadatelé slibují pořádnou letní párty. Celodenní klouzání je bude stát tři sta korun. Na akci je nutné se zaregistrovat předem, na webových stránkách www.slideczech.cz.