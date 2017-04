Velikonoce jsou tady, obchody budou zavřené jenom v pondělí

Ústecký kraj, Chomutovsko /ANKETA/ - Někde prožívají svátky jara opravdu naplno, jinde se tradice moc nedodržují. A nebo dokonce vůbec.

Supermarkety budou mít na Velký pátek otevřeno jako vždy, zavřeno bude jen o svátek v pondělí 17. dubna. Lidé by měli omezení pocítit co nejméně.Foto: Deník/Alena Herzánová

Velikonoce klepou na dveře. Na svátky jara a prodloužený víkend se chystají také lidé na severu Čech. Hody, hody, doprovody už moc slyšet není. Někteří mají tyto svátky rádi, přibývá ale těch, kteří je vůbec nemusí nebo jejich oslavy příliš neprožívají. Postoj ovlivňuje množství faktorů. Jinak se velikonoční tradice drží či nedrží ve městě, jiné je to třeba na vesnici, nebo jestli je v rodině malé dítě.

„Velikonoce moc nedodržujeme. Doma sice máme nakoupené nějaké sladkosti a vajíčka pro dětské koledníky, ale k žádným jiným zvykům netíhneme. Neslaví je ani můj bratr, takže koledovat nechodí," prozradila Deníku Kristýna Teplá z Litvínova.

Vajíčka i panáky

Její vrstevnice Hana Štípková naopak prožívá svátky jara se vší parádou. „Jelikož slavím Velikonoce na vesnici, dodržujeme hodně tradičních zvyků. Barvíme vajíčka, upečeme beránka, pro pány jsou připraveny panáky a pro chlapce čokoládoví králíčci. Opozdilci se nevyhnou kýblu plnému vody," popsala, jak bude slavit ona. Podobně to funguje i u Kristýny Kubášové z Litvínova, která sice Velikonoce slaví ve městě, ale má doma malou sestru. „V pondělí zásadně v průběhu dopoledne nereaguji na zvonek," říká Jana Kratinová z Mostu.

K těm, kteří oslavují Velikonoce po svém, patří Hana Knolová. Ta slaví pouze v kruhu rodiny. Vidí ve svátcích příležitost sejít se s příbuznými. Koledníkům neotevírá, velikonoční tradice nedodržuje. „Poslední roky inklinuji spíše k původním předkřesťanským zvykům, takže jaro už jsem přivítala jinak," vysvětlila. „V neděli nabarvíme vajíčka a dáme do lednice chladit rum. Jelikož jsme holky, tak v pondělí jen čekáme. Koledníci chodí k nám, povídají básničky a my rozdáváme výslužku. Společných akcí se neúčastníme, i když dílniček je tu dost. Já se tradičně modlím, aby to v pondělí všechno rychle skončilo," říká pětadvacetiletá Michaela Vébrová z Chomutova.

„Já radši trávím Velikonoce někde sám. Vadí mi opilí a vyřvávající koledníci z řad nepřizpůsobivých," svěřil se Deníku Jan Kazík z Jirkova. „Vesměs se snažím dodržovat půst a barevný týden. Snažím se i koupit si něco hezkého na sebe, aby mě beránek nepokakal. Nechám se vyšupat, ale na přestupný rok jim to pěkně vrátím. Vodou ale nepolévám," říká Markéta Horáková z Kadaně.

Markety volno v pátek nemají

O letošních Velikonocích si lidé již podruhé mohou užívat jako sváteční den také Velký pátek. Pro mnohé to znamená volno v práci, co se ale týče velkých obchodních řetězců, těch se svátek moc netýká. Supermarkety mají v pátek otevřeno dle běžné otevírací doby. Zavřeno bude o Velikonočním pondělí, jak přikazuje zákon o regulaci otevírací doby schválený v minulém roce. Lidé v uzavření velkých obchodů na jeden den problém nevidí. „Prostě si nakoupíme den předem," řekla Štípková.