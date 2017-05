Ve Vrskmani rostou malí bylinkáři

Vrskmaň - /GALERIE/ Školka Pošťáček ve Vrskmani má zvláštní náplň. Učí tam děti rozeznávat byliny a určovat, jak prospívají zdraví. Každé z tamních čtrnácti dětí má vlastní herbář, kam si lepí vylisované rostlinky. Mají v nich už pampelišku, sedmikrásku, brzy přibude šípková růže či jitrocel.

Starají se také o malou zelenou zahrádku v květináčích, kde pěstují pažitku a petrželku, které pak přidávají do jídla, nebo také mátu pro čaj či osvěžující a zdravou domácí limonádu.



Nejde o žádnou alternativní výuku, ani soukromou školku se speciálním a tím pádem i draze placeným programem. To se jen ve vesnické školce rozhodli, že děti povedou trochu jinak a s ohledem na přírodu. „Učíme děti jak pečovat o přírodu, máme svůj projekt Bylinková lékárna aneb bylinkami cestou ke zdraví a také se vracíme k lidovým zvykům a tradicím,“ shrnula podstatné vedoucí školky Eva Bejčková.



Školka Pošťáček se rozjela teprve loni v září, svým přístupem si ale získala pozornost rodičů z měst. „Volají nám například rodiče z Chomutova a Jirkova, kteří mají o školku zájem i za cenu každodenního dojíždění,“ těší učitelku. „Záleží ale na tom, aby také vydrželi,“ upozornila.



Školka ve Vrskmani organizačně spadá mezi deset jirkovských školek, ve kterých právě probíhají zápisy. Pro rodiče s dětmi je otevřeno v úterý a ve středu (9. a 10. května) od 8 do 11 hodin a od 12 do 15 hodin. Mateřinky očekávají, že se tam zapíše celkem na dvě stě nových dětí.

„Co děláme z pampelišky?"

„Med," vědí děti.

„A na co je dobrý?" ptá se paní učitelka.

„Když nás bolí v krku," ozývá se mezi tří až čtyřletými mrňaty. „Namaže se na chlebík, nebo si ho dáme do čaje."

„Povězte, co tu pěstujeme?"

„Petrželku, pažitku, ale chybí nám libeček, to je přírodní magi," připomíná čtyřletá Hanička s pověstí chodící encyklopedie.

„Jaké další bylinky znáte?" pokračuje s úsměvem ve zkoušení paní učitelka.

„Modřenec," náhle ze sebe vyrazí čtyřletý Pepíček.

„Ale ne, ten je jedovatý a je jen na parádu," opravuje ho lehce pohoršená Hanička.