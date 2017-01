Ve školce zůstaly děti bez učitelky. Rodiče zavolali policii

Chomutov - S dětmi zůstala v budově jen uklizečka. Bylo tam chladno, chybělo jídlo a pití.

Školka U Myšáka v Kostnické ulici. Foto: Deník/ Mirka Šebestová

Představte si, že odvedete své dítě do školky a ono tam zůstane několik hodin jen s uklizečkou. Pokud se o ně někdo postará, tak cizí rodiče, kteří tam náhodou přišli.

Právě to se stalo ve čtvrtek v soukromé Školce a jeslích U Myšáka v Kostnické ulici. Desítka dětí včetně dvouletých batolat si v herně hrála sama. Bylo tam chladno, děti neměly připravenou svačinu ani nic k pití a jediný dospělý člověk, který se v budově pohyboval, byla právě uklizečka. Na přístup školky si stěžuje několik rodičů, kteří zvažují, zda podat trestní oznámení. Ředitelka se hájí, že šlo o jednorázové selhání.

Na problém jako první poukázal Radek Laňka, tatínek dvou a půlletého Vašíka, který se ocitl ve skupince „opuštěných" dětí. „Předem podotýkám, že nejsem žádný hysterický rodič a spoustu věcí řeším s nadhledem. Tohle ale bylo moc! Ve čtvrtek ráno jsem jako obvykle odvedl Vašíka na osmou do školky a šel do práce. Asi po třech hodinách mi zazvonil telefon. Volaly známé, které tam také vodí děti, abych si přijel pro malého, protože během celé doby nepřišla žádná učitelka. Děti tam byly celou dobu samy jen s paní uklizečkou," rozčileně dodává otec.

Právě uklizečka ráno všem rodičům s dětmi odemkla, poté ale nepřišla žádná učitelka, ředitelka se podle všeho zdržela krátce a odjela.

Na to, že se situace vymyká, přišly dvě maminky, které vedly své děti do školky na devátou hodinu. Chvíli s dětmi pobyly v herně, pak si ale všimly, že se ani po delší době kromě nich dětem nikdo nevěnuje, proto začaly zjišťovat, co se děje. Zavolaly paní ředitelce, ta ale nezvedala telefon.

„Mohly jsme s kamarádkou vzít své děti a jít domů, nemohly jsme tam ale ostatní děti takto nechat. Byla tam dost chladno, tak jsme je oblékly do svetrů a pak zjišťovaly, jestli mají co jíst a pít," dokreslila situaci jedna z maminek Andrea N. Blížila se totiž desátá hodina, kdy mají děti svačit. „Uklizečka říkala, že svačinu chodí kupovat ona, tak jsme ji poslaly pro jídlo a zůstaly, abychom ohlídaly děti. Jakmile ale svačinu přinesla, řekla, že odchází, protože toto vše nemá zapotřebí," dodala paní Andrea.

Maminkám se pak podařilo dovolat paní ředitelce. „Vysvětlila nám ale, že řeší problém s nepojízdným autem, prý nemůže za to, že nepřišla učitelka. Ona ale nemá možnost se hned dostavit, ať se tedy postaráme my," tlumočí, jak vypadal telefonát paní Andrea. „Nechápu, proč nesedla na taxík, když věděla, že je tu problém, a okamžitě nepřijela," zlobí se.

Maminky poté začaly obvolávat ostatní rodiče, aby si vyzvedli své děti, protože tam není žádný pedagogický dozor. Samy chtěly jít s dětmi domů, nechtěly tam ale děti ponechat úplně samotné. Jakmile přijeli další rodiče, zavolali na sociální odbor a přivolali také policii.

Kolem jedenácté hodiny na místo dorazila paní ředitelka a krátce poté také policisté, kteří začali situaci řešit. „Tou dobou tam bylo sedm dětí a několik rodičů. Nikomu se nic nestalo, takže jsme neshledali, že by došlo k nějakému protizákonnému jednání," informovala policejní tisková mluvčí Marie Pivková. Tím to ale nekončí. „Věc jsme postoupili České školní inspekci k prošetření," upozornila policistka, co bude následovat.

Ředitelka Školky a jeslí U Myšáka Tamara Mišovicová je vývojem událostí zdrcená. „To ráno se mi rozbilo auto a musela jsem zajistit odtahovku. Měla jsem za to, že je ve školce učitelka, nepředpokládala jsem, že nepřijde personál," uvedla ředitelka s tím, že se snažila přijet co nejrychleji. „Stalo se to poprvé a děti tam nebyly samy. Ve školce byla paní na uklízení a zůstali tam i rodiče. Mohlo se to celé řešit normálně a ne s policií," míní.

Podle rodičů ale ředitelka nejednala nejrychleji, jak bylo možné. Marek Zadák jí totiž ve městě pomáhal odtlačit porouchaný vůz ke krajnici. Bylo to kolem sedmé ráno. „Vezl jsem jí do školky a pak ještě na přání na Písečnou, protože tam měla druhé auto a říkala, že s ním přijede do školky," dodal. Následující čtyři hodiny se však ředitelka neukázala.

Někteří z rodičů, kteří zažili čtvrteční překvapení, jsou pevně rozhodnuti, že už své děti do této školky nepovedou. „Naprosto jsem ztratil důvěru," prohlásil Radek Laňka. „S ostatními rodiči zvažujeme, že bychom podali trestní oznámení," doplnil.

Školka a jesle U myšáka je soukromé zařízení, které se podle svých webových stránek orientuje na sport a tělesnou výchovu, zajišťuje kreativní dílničky, doučování a dbá na vyváženou stravu. Rodiče mohou vodit a vyzvedávat své děti pružně kdykoli přes den.