Vaše důvody nepřijímám. Odvolaný ředitel muzea bude řešit spor s krajem

Chomutov – Stanislav Děd chce, aby hejtman zrušil výběrové řízení a vyhlásil nové.

Ředitele chomutovského muzea Stanislava Děda kraj odvolal. Ten se však nechce vzdávat bez boje a přihlásil se do výběrového řízení.Foto: Deník

Nečekané odvolání vystřídal alibismus a mlčení krajských úředníků a pohár trpělivosti přetekl úplně. Odvolaný ředitel chomutovského muzea Stanislav Děd trvá na tom, že jeho sesazení z funkce je motivované úřednickou nelibostí vůči jeho osobě a hodlá to dokázat i u soudu. Rozhodl se kraj zažalovat.

Žalobu podává Stanislav Děd jednu. „Jednu z důvodu diskriminace pro věk a pro průběh výběrového řízení, které bylo zcela v rozporu s hlasováním výběrové komise,“ potvrdil ředitel Děd. Po svém květnovém sesazení se ucházel o místo znovu a výběrové řízení vyhrál. Radní kraje ale dali přednost jinému uchazeči. "Z hlediska soudní praxe ale byla nejprve podána správní žaloba k správnímu soudu. Obecná žaloba zatím podána nebyla," upřesňuje Děd.

Vysoudit omluvu nebo dokonce odškodné není ředitelovou motivací a nepřeje si ani dlouhé soudní tahanice. „Chtěl bych, aby hejtman zastavil výběrové řízení a vyhlásil ho znovu. To může podle zákona udělat sám, aniž by celá věc musela k soudu dojít,“ říká Stanislav Děd.

Ředitel zopakoval svůj názor, že nebyl opětovně jmenován kvůli předem domluvenému postupu krajských radních. „Není to boj o místo s novou ředitelkou, ale s nespravedlností kraje,“ ubezpečuje ředitel. „Kraj dodnes relevantně nevysvětlil příčiny mého odvolání," myslí si ředitel. "Jeho odůvodnění mluví pouze o neproběhnutí přirozené obměny, jinými slovy stáří, a nárocích na řízení, pro které je třeba dát přednost věkově mladším uchazečům, což ale výsledek výběrového řízení rozhodně nepotvrdil," dodává Děd.

Další ředitelé žaloby nezvažují

Kraj zatím žádné oznámení soudu nedostal, přesto prolomil své dřívější mlčení vůči médiím a záměr Stanislava Děda okomentoval. „Kraj jednal zcela podle zákona a ve svých kompetencích zřizovatele příspěvkové organizace, který může odvolávat i jmenovat ředitele svých organizací,“ říká mluvčí kraje Lucie Dosedělová.

Výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Galerie v Lounech, Litoměřicích a Mostě proběhne až v září a ostatní ředitelé zatím žalobu nezvažují. "Nemyslím si, že by v mém případě vznikl důvod k žalobě," říká ředitelka lounské galerie Benedikta Rejta Alica Štefančíková. "Žaloba podaná kvůli diskriminaci z důvodu věku by mohla být oprávněná, pokud je to argument k odvolání," myslí si o postupu ředitele Děda Štefančíková. „Otázkou ale zůstává, zda je v pořádku, že legislativa umožňuje odvolat ředitele paměťových institucí bez udání důvodu,“ myslí si Štefančíková.

Prioritou pro lounskou ředitelku zůstává hladké předání funkce. „Galerie byla až do července zavřená kvůli havarijnímu stavu. Podařilo se nám sice opravit kotelnu a inženýrské sítě, ale stále probíhá jednání o projektu, který by měl zamezit zatékání vody pod základy budovy,“ vysvětluje Štefančíková. „Jednání probíhají patnáct let a je velmi komplikované připravit instituci k předání. Takže ten zbývající čas ve funkci budu věnovat těmto problémům,“ dodává Štefančíková.

Opatrný je i ředitel děčínského muzea Milan Rosenkranc. „Já bych to nechtěl zatím nijak komentovat. Ještě jsem neměl dokumenty o zápisu z výběrového řízení, takže nemůžu posoudit, jestli jsem ve stejné situaci jako Stanislav Děd,“ řekl Milan Rosenkranc.

Do soudní síně se nechystá ani odvolaný ředitel mostecké galerie Petr Svoboda.

Ředitele muzeí a galerií v Chomutově, Lounech, Mostě a Děčíně odvolal kraj letos v květnu. Rozhodnutí přišlo náhle, úřad argumentoval především tím, že jsou ředitelé v pokročilém věku, a zpochybnil, že budou schopni instituce v budoucnu vést. Podle Stanislava Děda jsou za tím ale i politické důvody, v jeho případě měla komunistickým radním vadit jeho spolupráce s německými partnery a vyvěšování tibetské vlajky.