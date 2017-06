V roli modelek: Babičky z Kadaně nafotily kalendář

Kadaň /FOTOGALERIE/ – Dámy pózovaly u památek ve společnosti svých vnuček a ošetřovatelek z domova pro seniory.

Nalíčené, v kloboucích a ve slušivých kostýmcích pózovaly na nejhezčích místech Kadaně. Na jeden den se staly modelkami, kolem kterých krouží profesionálové. Výsledek uvidí dámy z kadaňského domova pro seniory v kalendáři.

„Jsem na něj zvědavá a ještě víc můj syn. Říkal mi: ,v takových letech a děláš takové věci,“ směje se 85letá Anna Glacnerová, která pózovala s kloboukem, v bílých šatech a blankytně modrém saku pod kadaňským orlojem. „Dobře jsem si to užívala. Nic podobného jsem nezažila,“ chválí si vitální dáma jak focení, tak vše, co mu přecházelo.

Přípravy se vším všudy

Než totiž na focení došlo, ujala se třinácti seniorek kadeřnice, kosmetička je nalíčila a nalakovala jim nehty. Šaty měly z půjčovny, stačilo si jen vybrat a obléknout se. Pak přijelo auto a odvezlo modelky na místo, kde se jich ujal profesionální fotograf Miroslav Rada.

Fotily se před kadaňskými památkami, jako je žatecký barbakán nebo Katova ulička na Mírovém náměstí. "Vypadaly tam jako anglické královny. Byly nádherné v těch kloboucích," s nadšením líčí Rada.

Společnost dámám dělaly vnučky, pravnučky a také ženy, které se o ně každodenně starají – zaměstnankyně domova pro seniory. „Hlavním cílem bylo, aby si to holky od 2 do 95 let užily,“ líčí ředitelka domova Lenka Raadová. Ta se volně inspirovala nápadem kolegů z domova pro seniory v Hradci Králové, kde už podobný kalendář vydali.

V Kadani plánují vytvořit dvě verze kalendáře. „Necháme vyrobit nejen nástěnný kalendář, ale i stolní, neboť máme spoustu krásných dam na to, zatímco nástěnný kalendář má jen dvanáct stran. Všechny by se nám tam nevešly,“ usmívá se ředitelka Raadová.

Kalendáře s názvem "Dámou v každém věku" budou určeny pro rok 2018 a na světě mají být na podzim. Stolní kalendáře nechá domov vytisknout v nákladu 400 až 500 kusů, aby je mohli dostat všichni klienti domova a také spřátelené firmy, které milý nápad podpořily. Další půjdou do volného prodeje, který bude zajišťovat jak domov pro seniory ve Věžní ulici, tak infocentrum. Na těchto dvou místech bude k dostání také velký nástěnný kalendář.