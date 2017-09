V Klášterci otevřeli nové jesle, chomutovští rodiče se dočkají příšt

Chomutovsko - Na sídlišti Kamenná se v létě 2018 otevřou nové jesle.

Co dělat, když se hypotéka neptá, ale pluk babiček a tetiček chybí? Nové možnosti mají rodiny z Klášterce, na začátku září se tam otevřely nové jesle. Úlevu najdou i rodiče z Chomutova, místní zařízení svou kapacitu více než zdvojnásobí.

O vznik kláštereckých jeslí se zasloužilo samo město, na které se s žádostí o otevření obraceli mnozí rodiče. Klášterec spojil síly s kadaňským sdružením Radka. „Město poskytlo prostory, zajistilo stravování a částečně vybavení,“ vyjmenovává Zdena Janichová z odboru sociálních věcí a školství.

Zařízení přijímá děti ve věku od jednoho roku do dvou a půl let. Jesle jsou v provozu celý pracovní týden, tedy od pondělí do pátku od půl sedmé do půl páté. „Je ale možné si domluvit i individuální hlídání,“ upřesňuje vedoucí jeslí Petra Michalcová. Zatím jesle navštěvuje 15 dětí, zápis je ale pořád otevřený. „Máme kapacitu 24 dětí,“ vypočítává Michalcová.

Klášterecké jesle navštěvují v první řadě děti pracujících rodičů, zájem mají ale i maminky – studentky, které si chtějí ulehčit během studentských povinností. „Dceři budou v lednu dva roky. Potřebuji se utrhnout vždycky jen na dvě odpoledne v týdnu, babičky ale bydlí daleko,“ vypráví pětadvacetiletá studentka Hana Prchlíková. „Chůvu, cizího člověka ve svém bytě, si představit neumím, takže bych ráda dceru zapsala do jesliček,“ pokračuje Prchlíková.

Část společnosti matkám které „opouštějí“ malé děti příliš nefandí, studentka z Klášterce je ale pevně rozhodnutá. „Vyslechla jsem si kritiku, že je Baruška ještě moc malá, ale myslím, že jí tam nikdo ubližovat nebude. Mnohem víc by jí ublížilo, kdybych školu a praxi nedodělala a nezavadila o práci,“ dodává studentka.

Na Chomutovsku je jeslí málo

Počet ostatních jeslí na celém Chomutovsku by se dal spočítat na prstech jedné ruky. Provozované čistě městem je navíc jen jedno jediné zařízení, jesle na chomutovském sídlišti Písečná, zbytek je soukromý. To velkou část rodičů odrazuje. „Je to většinou dvakrát dražší než školka a myslím, že na všem rýžují. Třeba natáhnou cenu u stravného,“ myslí si maminka dvouletého syna Veronika Hájková.

Podle Diany Roubové, ředitelky kadaňské rodinné školy Začít spolu, jež provozuje i mateřinku a jesle, tomu tak ale není. „Není to žádný dobrý byznys. Měsíční náklady na dítě se vyšplhají k sedmi tisícům korun, což se nám od poplatků rodičů vrátí jen těžko,“ pokračuje Diana Roubová. „Soukromé jesle vznikají spíš proto, že jich obecně je málo a učitelky, které tu práci dělají, v tom vidí poslání. Jinak by v nich skoro za minimální mzdu nepracovali,“ myslí si ředitelka.

Soukromá zařízení často žádají o těsnější spolupráci s městem, narážejí ale na úřednická pravidla. „Nemůžeme čerpat příspěvek od státu a zároveň i od města. Ten od státu je větší, od města ale zařízení odřízne,“ vysvětluje Diana Roubová.

Zájem trochu opadl

Podle ředitelky chomutovských městských sociálních služeb Aleny Tölgové už ale není situace s nedostatkem jeslí tak vážná, jako byla před pár lety. „Poptávka se zmenšila. Co školky začaly nabírat i děti mladší než tříleté, mají rodiče více možností a jesle už tak akutně nepotřebují,“ vysvětluje Tölgová. „Kapacitu máme ale pořád naplněnou a některé rodiče musíme odmítat,“ potvrzuje Tölgová.

I tady se ale situace brzy zlepší. „Opravuje se objekt bývalé policejní služebny, kde otevřeme nové jesle. Už na jaře by mělo dojít k jeho předání. Nejpozději od července by jesle měly fungovat,“ potvrdila ředitelka chomutovských sociálních služeb Alena Tölgová.

Zařízení přijme až 37 dětí ve dvou různých věkových skupinách - od jednoletých batolat po tříleté předškoláky. „Předpokládáme, že tento počet plně uspokojí poptávku rodičů, které zatím musíme z důvodu plné kapacity odmítat,“ uzavírá Alena Tölgová