V Hradci u Kadaně mají nové transformátory

Hradec u Kadaně - Státní provozovatel energetické přenosové soustavy ČEPS uvedl v minulých dnech do provozu první dva z plánovaných čtyř regulačních transformátorů v Hradci u Kadaně na Chomutovsku.

Ilustrační foto - elektřinaFoto: archiv

Transformátory pomohou zvládat nápory elektřiny z Německa, které souvisejí s výrobou elektřiny z obnovitelných zdrojů, především s nevyrovnanou produkcí elektřiny z německých větrných parků.



Do dispečerského řízení byly nové transformátory plně uvedeny minulý pátek, sdělila mluvčí ČEPS Barbora Peterová.



Investiční náklady celého projektu by podle ČEPS neměly přesáhnout dvě miliardy korun.



Stavba transformátorů začala předloni na jaře a měla být původně dokončena na konci roku 2016. Dodávka jednoho z transformátorů má ale zpoždění způsobené výrobní závadou. ČEPS dnes uvedl, že zmiňovaný stroj byl již v italském výrobním závodě opraven a na konci loňského roku absolvoval úspěšně přejímací zkoušky. Zbylé dva transformátory by tak mohly být podle firmy zprovozněny do poloviny letošního roku.



„Současné zprovoznění dvou strojů není tak účinné jako finální nasazení všech čtyř transformátorů. I přesto ale pomáhá udržovat toky na bezpečné úrovni a přispívá k minimalizaci využití nákladných nápravných opatření," uvedl dnes předseda představenstva ČEPS Jan Kalina.



Se spuštěním podobných strojů počítá i německá strana. Tamní provozovatel přenosové soustavy, společnost 50Hertz, je plánuje uvést do provozu ve druhé polovině roku v rozvodně Röhrsdorf. Společnost ČEPS působí v ČR jako výhradní provozovatel přenosové soustavy na základě licence od Energetického regulačního úřadu. Udržuje a provozuje 42 rozvoden s 75 transformátory.