V Droužkovicích můžete odevzdat staré džíny. Poslouží dobré věci

Droužkovice – Z nepotřebných kousků oblečení vytvoří v chráněných dílnách například zástěry, které ještě poslouží.

Ilustrační foto.Foto: archiv VLP

Pokud máte doma staré rifle, do kterých se už nevyjdete nebo bez milosti vyšly z módy, nemusíte je jen tak hodit do popelnice. V komunitním centru v Droužkovicích je sbírají a předávají k recyklaci. A nebudou z nich žádné hadry na podlahu. Poputují do chráněné dílny, kde z nich udělají další užitečné věci jako jsou zástěry nebo kapsáře.

Kromě džínů uvítají v centru i bavlnky, vlnu knoflíky a další materiál k ručním pracím.