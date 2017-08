Už je tady zas. Chomutov a Most se děsí jedovatého pavouka

Chomutov, Most /FOTO, ANKETA/ – Zápřednici jedovaté vrcholí sezona páření, lidé se bojí pokousání.

Nevznikly o ní sice žádné akční bijáky jako o tarantulích, ani není pověstná svým vražedným vztahem k samečkovi, přesto nahání hrůzu. Jedovatý pavouk zápřednice je v letních měsících nejaktivnější a je na ni možné narazit i u lidských obydlí. Lidé z Chomutovska a Mostecka z ní mají strach, bojí se ochrnutí. Podle entomologa ale nebezpečí nehrozí.

Zápřednice patří mezi nejjedovatější druhy pavouků v České republice. Dříve se vyskytovala jen vzácně, před několika lety se ale přemnožila na Chomutovsku a Mostecku. „Byly mírné zimy, navíc tady roste druh trávy, ve které žije,“ říká entomolog Pavel krásenský z mosteckého muzea.

Třtina křovištní, která je pro zápřednice něco jako pětihvězdičkový hotel, roste zejména na rumištích, neudržovaných loukách i hnědouhelných výsypkách. „A také na sídlištích. Třeba Kamenná, Písečná, Březenecká, tam je všude“ poznamenává Krásenský. Na svých cestách proto pavouci občas zabloudí i do lidských obydlí.

Vítanou návštěvou ale nejsou. Lidé se jejich kousnutí bojí a na sociálních sítích houfně sdílejí fotky, zážitky a rady, jak osminohého zabijáka zničit. „Manžela loni kousla do nohy. Měl to hrozně oteklé a ani druhý den otok nesplasknul,“ vypráví třiatřicetiletá Martina Kovandová z Chomutova. „Šli jsme k lékaři, dostal antibiotika. Ještě za tři dny tou rukou nemohl pohnout, neměl v ní cit,“ líčí Kovandová. „Od té doby vystříkáváme o prázdninách byt biolitem,“ dodává Chomutovanka.

Radka Vondráše z Mostu zápřednice poslala podle jeho slov dokonce na neschopenku. „Kousla mě do ruky a kromě úplně oteklého předloktí jsem měl velké bolesti a horečky. Křesal jsem se z toho skoro pět dní,“ říká Mostečan. „Vážím ke sto kilům, doma mám pětileté dítě. Vůbec si neumím představit, co by to kousnutí udělalo s ním,“ strachuje se Vondráš.

Podle Pavla Krásenského je ale nebezpečnost zápřednice jen nafouknutou bublinou. „Před třemi lety kousla zápřednice jednu paní z Mostecka. Do televize se dostala dost zkreslená informace, že po kousnutí ochrnula, a už to jelo,“ říká entomolog mosteckého muzea Petr Krásenský. „Lidé pavouka neznali a začali se bát, až lehce hysterčit, viděli ji za každým rohem. Posílají mi desítky pavouků v obálce, třikrát do měsíce volají, že je určitě kousla a bojí se, co bude dál,“ popisuje Krásenský. „Z dvaceti vzorků se ale o zápřednici jedná tak dvakrát,“ usmívá se entomolog.

Zápřednice sice patří k nejjedovatějším druhům u nás, její kousnutí se ale přirovnává bolestivostí i dopady na zdraví jako bodnutí od sršně. Bolest, otok a případně slabá horečka by měly u zdravého člověka do jednoho dne zmizet.

Kousnutí by si možná měli lidé spíš považovat, jde totiž o raritní zážitek. „Kouše jenom samička, která se ale ukrývá. V domácnosti nebo zahradě potkáte z 99 procent samečka, který se za nějakou do úkrytu vypravil,“ říká Krásenský.

Zabíjet ji by byla škoda

Pokud už na nějakou zápřednici doma narazíte a milosrdenstvím tváří v tvář pavoukům neoplýváte, můžete zápřednici zabít. Chráněná není. „Ale je to škoda, je výborný lapač much. Stačí ji dát do hrnku a vypustit ven,“ radí Pavel Krásenský. „Oni se hlavně pozabíjí mezi sebou sami. Samečka většinou zbaští partnerka hned po páření, ona sama nedožije zimy. Na podzim ji sežerou mláďata,“ uzavírá Krásenský.

Jak vypadá zápřednice jedovatá? Je to poměrně velký pavouk, samice dorůstají velikosti 10-15 milimetrů, samci jsou o něco menší. Samičky jsou méně výrazné, mají zelený zadeček. Samečci mají zadeček žlutý. Velmi nápadně jsou u obou pohlaví zbarvena klepítka a hlavohruď, která jsou výrazně oranžová až červená.