Utopenci i ponožky v sandálech. České perličky zabodovaly v soutěži

Jirkov - Studenti natočili a sestříhali video v němčině. Přivezli si první místo!

Sladká tečka na závěr. Za své úsilí získali studenti gymnázia i dort. Foto: Jana Veselá, gymnázium Jirkov

Jsou mladí, talentovaní a nejlepší v republice. Studenti jirkovského gymnázia dosáhli nečekaného úspěchu. Podařilo se jim vybojovat první místo v celorepublikové soutěži s názvem Co je české, to je hezké aneb Jak se nenudit na hodinách němčiny. Do soutěže bylo potřeba natočit a sestříhat video v němčině, které by co nejvíce vystihovalo zadání soutěže – ukázat, co skutečně podle nich vystihuje Česko.

Natáčení bylo pro účastníky premiérou. „Největším oříškem bylo napsat scénář. Nakonec jsme se rozhodli pro zábavnou formu. Vytvořili jsme několik situací, kdy do české rodiny přijeli cizinci, kteří se postupně seznamovali s největšími perličkami české kultury,“ říká němčinářka Jana Veselá. „Máme taková národní specifika, jako třeba ponožky v sandálech, nebo utopence. Cizinci vůbec nechápou, proč se pro buřt v octě používá stejný výraz jako pro utonulého člověka,“ usmívá se učitelka.

Region, kde je němčina důležitá

Pro studenty bylo první místo absolutně nečekané. „Neměli jsme žádné ambice na výhru. Byli jsme rádi, že máme příležitost se vůbec zúčastnit soutěže pro němčináře. Němčina je totiž hrozivě opomíjená,“ vysvětluje Veselá. Za pravdu jí dává i studentka Daniela Stolzová. „Pro mě bylo úplně přirozené mluvit německy od mala, protože tak mluvily i babička a maminka. Ale vidím, že pro moje vrstevníky není němčina prioritou a dávají přednost angličtině,“ domnívá se studentka. S odsouváním němčiny na druhou kolej nesouhlasí. „Oběma jazykům by měl být přikládán stejný důraz. Bydlíme v regionu, kde je němčina důležitá, máme obrovské možnosti jak jazyk využít v praxi, cestovat. Je škoda to nevyužít,“ říká Stolzová.

Jirkovští gymnazisté bojovali s velkou konkurencí, proti nim soutěžilo dalších pětadvacet týmů. Porota ale rozhodla jasně, Jirkované byli ze všech nejlepší. Vyhlašování výsledků bylo velmi emotivní. „Byli jsme strašně nervozní, protože cenu nám předávali i za účasti rakouského velvyslanectví nebo našeho ministerstva školství,“ uzavírá Jana Veselá.