Unikátní železniční depozitář nechají otevřený o měsíc déle

Chomutov – Letos je depozitář prvně ve své historii přístupný pět měsíců. Novinkou je, že v podobném režimu pojede i příští rok.

O tom se muzejníkům pražského národního technického muzea nesnilo. Stařičké lokomotivy si přišly do železničního depozitáře v Chomutově prohlédnout tisíce návštěvníků. Darují jim proto měsíc navíc. Depozitář bude mimořádně otevřený až do 29. října.

Letos to bylo historicky poprvé, kdy byl depozitář se sbírkou přibližně stovky těžkotonážních exponátů otevřený celé čtyři měsíce. Dosud se jeho brány otevíraly jen dvakrát do roka o prodloužených víkendech. „Byl to pilotní rok,“ přisvědčil mluvčí muzea Adam Dušek. „Víme, že jsou lokomotivy pro návštěvníky atraktivní, přesto nás ale překvapila obrovská návštěvnost, která naprosto předčila očekávání. Chtěli jsme proto vyjít vstříc lidem, kteří se třeba nestihli přijít podívat a prodloužili návštěvní dobu o měsíc,“ doplnil.

Podle jeho informací si sbírku od června do konce srpna prohlédlo více než devět tisíc návštěvníků.

Chomutované i turisté nové možnosti hojně využívají. Někteří i opakovaně. „S vnuky jsem se byl podívat už třikrát a pokaždé jsme měli co objevovat,“ je nadšený Jan Houda z Chomutova. „Za pár týdnů čekáme návštěvu z Moravy. Památky i zoopark už znají, ale depozitář ještě neviděli, tak jim mám co nového ukázat,“ libuje si penzista.

Ještě na začátku léta nebylo jisté, jestli bude depozitář dlouhodobě přístupný i v příštím roce, nebo se opět vrátí režim občasných víkendů otevřených dveří. Nyní ale mají muzejníci jasno. „Návštěvní doba bude podobná jako letos, otevřeno bude nejméně čtyři měsíce. Jestli ale teď na podzim zjistíme, že jsou lidé ochotní chodit i mimo sezonu, necháme depozitář otevřený do konce října i v příštím roce,“ přislíbil Adam Dušek.

Sbírka v chomutovském železničním depozitáři mapuje vývoj kolejové drážní dopravy od druhé poloviny 19. století dosud. Kralují jí majestátní parní lokomotivy v čele s rychlíkovým Albatrosem, který vytvořil dosud nepřekonaný rekord parních lokomotiv někdejších Československých státních drah. Jel rychlostí 162 kilometrů v hodině.

Zvědavost budí také salonní vůz barona Adolpha Rothschilda, který vypadá na pohled obyčejně, uvnitř se ale třpytí zlatem.

Návštěvní doba:Zájemci mohou přicházet čtyři dny v týdnu vždy od čtvrtka do neděle mezi 10. a 17. hodinou. Otevřeno bude do neděle 29. října.

Železniční depozitář leží vedle areálu depa Českých drah. Přístupný je pouze po značené trase z Černovické ulice od parkoviště hypermarketu Globus.