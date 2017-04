Ukliďme Bezručovo údolí. Ukliďme celé Česko

Chomutov – Rozbíhá se další kolo největší dobrovolnické akce republiky, do které jdou tisíce dobrovolníků.

Úklid Bezručova údolí.Foto: Roman Dušek

Komu vadí odpadky pohozené v přírodě, ten může přijít do Bezručova údolí v Chomutově a odlehčit mu od černých skládek. Uklízet se bude nejen tam. Ke kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko! se chtějí připojit tisíce dobrovolníků po celé republice. Hlavní úklidový den připadá na sobotu 8. dubna.



Bezručovo údolí je přírodní rekreační zóna, kterou využívají sportovci, turisté a každodenně také Chomutované na svých procházkách. Pro mnohé je nepochopitelné, že podél cyklostezky, lesních cest a toku Chomutovky leží plastové lahve, plechovky a další nepořádek. „Najdete tam i pneumatiky a převodovky,“ vadí hlavě chomutovských skautů Zdeňku Nejezchlebovi. „Vlastně ani nechápu, že si s tím někdo dává takovou námahu a nosí to do lesa,“ podivuje se muž, který pomáhá organizovat úklidové akce v přírodě už druhé desetiletí.

Teprve v posledních letech se chomutovští skauti hlásí také k největší dobrovolnické akci republiky Ukliďme Česko! V domluvený den se scházejí u Povodí Ohře, kudy se do přírodního parku vstupuje na dvě stě dobrovolníků. Každý dostane pytel, rukavice si nosí z domova a všichni pak pročesávají cesty a porost, aby je očistili od smetí. „Kdo pracuje, dostane nakonec buřta, což jsou ale vlastně všichni, protože ten, kdo nechce uklízet, na takovou akci ani nejde,“ směje se Nejezchleba. Podle jeho zkušenosti dobrovolníci nakonec snesou na jednu hromadu pytle s odpadem, které naplní celou jednu avii. „Takto je to každý rok na jaře, je to neměnné,“ dodává skaut.

Úcta k přírodě

Už třetím rokem vyráží na úklid Bezručáku Jiří Strnad z Chomutova, který s sebou bere i pětiletou dceru a jedenáctiletého syna. Chybět prý nebude ani při letošní akci, která odstartuje v sobotu v 9 hodin před správní budovou Povodí Ohře. „Vedeme děti k úctě k přírodě. Kdo uklízí v lese, ten tam jednou nebude tahat odpadky,“ věří táta.

Do akce Ukliďme Česko se zapojí snad každé město a obec. Na webu s interaktivní mapou kampaně je zapsáno skoro na dva tisíce úklidů. Na Chomutovsku se dobrovolnické skupiny pustí do úklidu na sídlišti Zahradní, podél „třináctky“ u zooparku, lesíku u točny trolejbusu i v okolí školy v Havlíčkově ulici. Zapojí se také v Kadani, Jirkově, Klášterci nad Ohří a několika obcích.

S velkým organizovaným úklidem Češi začali v roce 1992, kdy se Český svaz ochránců přírody přidal k právě vznikající celostátní iniciativě Clean up the World (Ukliďme svět). Čtrnáct let nato vznikla nezávisle na akci webová a mobilní aplikace zmapujto.cz, prostřednictvím které mohou občané informovat úřady o černých skládkách a dalších problémech ve svých městech a obcích. Nahlášených skládek tak přibývalo, ale skoro žádné nemizely. Krátce nato se obě akce spojily v největší dobrovolnickou akci v České republice. Loni se do ní zapojilo přes 86 tisíc dobrovolníků, kteří sebrali přes 1600 tun odpadu.