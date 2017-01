Učitelé: Zákaz prodeje nezdravého jídla stravovací návyky nezmění

Chomutovsko - Od nového roku platí zákaz prodeje nezdravých potravin na základních školách. Učitelé považují nařízení za zbytečné. Automaty a bufety musely radikálně změnit sortiment.

Obložené bagety, párky v rohlíku, sladké limonády i tučné sýry. Mezi dětmi oblíbené pochutiny musely úderem nového roku zmizet ze školních bufetů i automatů po celé České republice. Takzvaná pamlsková vyhláška mezi chomutovskými učiteli ale podporu nemá. Nový sortiment podle nich děti neosloví. ,,To nařízení postrádá smysl. Již v minulosti jsme odstranili z automatu typicky nezdravé potraviny, avšak stejně jsme tím nezabránili žákům nakupovat je naproti škole v lahůdkách." říká ředitelka základní školy Kadaňská Radmila Zítková a její odpověď koresponduje s názorem většiny ředitelů základních škol na Chomutovsku. „Je to zbytečně striktní, školy se od začátku snaží nezdravé potraviny v bufetech a automatech omezovat, brambůrky a colu by žáci hledali marně, teď začnou chodit do samoobsluh a tam už žádné brzdy mít nebudou " přidává svůj názor Stanislav Hakl, ředitel základní školy Rudolfa Koblice v Kadani.

AUTOMATY SE MĚNÍ

Svačinky si děti mohly dosud nejčastěji zakoupit ve školním bufetu, nebo automatu. Školy, ačkoli nejsou podle ředitelů za povahu nabízeného sortimentu nijak odpovědné, se snažily situaci řešit už před vyhláškou. „Škola je jen pronajímatel a veškerá odpovědnost padá na pronájemce, přesto jsme se s provozovatelem bufetu domluvili jak dál a od listopadu začal sortiment upravovat a zatím to zvládá," ubezpečuje Petr Jiráček. Bílé pečivo nahradilo celozrnné, bonbony čerstvé ovoce.

Vyskytly se ale také případy, kdy ze školy snacky zmizely úplně. „Majitel automatu se vyjádřil, že se nechce s nikým dohadovat a automat si odvezl," popisuje zkušenost Miloš Rousek, ředitel 1. základní školy Jirkov. O zrušení automatu přemýšlela i jirkovská liduška, nakonec ale zvolila složitější cestu. „Původně jsme automat chtěli zrušit úplně, nakonec jsme se rozhodli upravit jeho obsah tak, aby vyhovoval vyhlášce, otázkou ale je, zda to někdo bude kupovat," říká ředitelka základní umělecké školy. Právě na příkladu uměleckých škol se vynořuje další problém, tento typ zařízení nenavštěvují jenom děti. „Rodiče a dospělí jsou zvyklí na kávu, teď v automatu najdou jen bezkofeinové nápoje a nikomu se to samozřejmě nelíbí," nesouhlasí Milena Sailerová. Ona sama vnímá vyhlášku i jako velký zásah státu do soukromé sféry. „Osobně si myslím, že ministerstvo nemá co mluvit zrovna do složení automatu na svačiny, správné stravovací návyky má dítěti vštěpovat jen a pouze rodina, stát podle mě nemá právo nikoho vychovávat k tomu, co má jíst a co ne."

VE VYHLÁŠCE POSTRÁDAJÍ UČITELÉ LOGIKU

Autoři vyhlášky se snažili co nejvíce omezit výrobky, jejichž konzumace přispívá ke vzniku nadváhy a civilizačních chorob. Přesto podle učitelů postrádá logiku. „Ve vyhlášce například není zakázán párek ani rohlík, problém ale nastává, když si žák chce dát hot dog, protože součet soli v obou potravinách bude překračovat povinný limit," uvádí příklad ředitel 3. základní školy Jirkov Petr Jiráček. „Vůbec nám není třeba jasné, proč musely zmizet i housky mazané máslem se šunkou, sýrem a salátem, neřeknu majonézové bagety, ale co je tak strašného na kvalitním pečivu," podivuje se ředitelka Zítková.

V automatu na Kadaňské obložené housky nahradily rýžové chlebíčky, pytlíky s ořechy několika druhů, müsli tyčinky, sušené ovoce a stoprocentní džusy od těch nejznámějších výrobců. Všechno zabalené v atraktivních obalech s motivy známými z televizních reklam. Ředitelka nevěří v úspěch ani u žáků, ani u učitelů. „Kolegové byli na automat zvyklí, teď když si zapomenou svačinu, chodí do lahůdek i oni," uzavírá ředitelka.



U rodičů se vyhláška nesetkává s tak jednoznačným odsouzením jako u učitelů. Pravdou ale zůstává, že s úplně přesným obsahem nařízení seznámeni nejsou a vnímají jen mediální obraz vyhlášky, který informuje především o zákazu sladkých limonád a tyčinek se ztuženým tukem. „Celou vyhlášku neznám, neorientuji se v povolených hodnotách, ale o těch nejpodstatnějších změnách nám podala informace škola a z těch vyplývá, s trochou nadsázky, že kromě mrkve a vody neprojde v bufetu nic," míní maminka dvou školáků, osmatřicetiletá Ludmila Lišková. Podobně odpovídá i Karolína Hubálková. „Jsem ráda, že si moje dítě nebude moci koupit sladkou limonádu a tyčinky, protože to zakazuji i doma, ale je pravda, že úplně přesné znění nařízení neznám a že nevyhovuje třeba normální chleba se sýrem, to je pro mě novinka." Pětatřicetiletá Petra Smetková Vejvodová vyhlášku vítá. „Zákaz limonád, sladkostí a chipsů jenom vítám, ale přiznám se, že nevím, jak moc to omezuje stravu, na kterou jsou děti zvyklé z domova."