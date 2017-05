Tides From Nebula na svém evropském turné poctí Kadaň

Kadaň – Čtyřčlenná parta polských hudebníků Tides From Nebula zamíří v rámci svého jarního turné po Evropě pouze do dvou českých měst, a to do Prahy a do Kadaně.

Tides From Nebula.Foto: TfN Bandcamp

Jako jedna z nemnoha kapel hraje ve stylu post-rock, což je žánr, který se vyznačuje využitím stejných nástrojů jako v klasickém rocku, ale netypickým rytmem, melodií a hudebními postupy, jaké rock nepoužívá. Navíc jde o záležitost čistě instrumentální. V kadaňském Orfeu vystoupí v pondělí 15. května od 20 hodin.

Autor: Redakce