Tereza vítězkou v Bikini fitness

Chomutov - Tereza letos absolvovala čtyři závody a z toho dvakrát dokázala vyhrát.

Tereza Terešáková při své premiérové výhře ve Skutči. Foto: archiv závodnice

Na první pohled dívka jako každá jiná. Nic nenasvědčuje tomu, že Tereza už sedm let intenzivně a systematicky pod odborným vedením usiluje o dokonalou postavu se zaměřením na ryze ženský sport kategorie fitness. Už před lety se rozhodla pro Bikini Fitness. Letos se svou trenérkou dospěla k závěru, že je na čase poměřit se s konkurencí. Na svůj první závod jela v listopadu do Brna, kde se probojovala do finále a skončila pátá. Druhý den už ve Skutči vyhrála.

Další víkend odjela závodit do Kutné Hory, kde skončila čtvrtá ale hned následující závod v Březnici opět vyhrála.



„Do Brna jsem se jela jen tak rozkoukat a hned z toho bylo finále. V mé kategorii nás startovalo šestnáct, takže to byl docela úspěch," směje se Tereza. To ale ještě netušila, že už druhý den to bude vítězství. Ve Skutči jsem si to užila a když jsem na dalším závodě skončila čtvrtá, byla jsem zklamaná," popsala Tereza. Na posledních závodech v Březnici si však spravila chuť a opět vyhrála. Nyní již přemýšlí, že půjde o kategorii výš. „Chceme jet na mistrovství Čech a České republiky. Pokud by se dařilo, tak i na prestižnější soutěže," prozradila Tereza další plány.



Terezu trénuje Eva Havelková z Prahy, ale připravuje se sama hlavně v posilovně ve Spořicích. Tady je, dá se říct, skoro každý den. Zpočátku to neměla jednoduché, protože potřebovala spálit nadměrné množství tuku. Přišlo období tvrdého cvičení a přísného stravovacího režimu. „První fáze je objemová, kdy se nabírá svalová hmota. Člověk si dopřává jídla relativně dost jídla. Jsou to ale brambory, nebo rýže, žádné tučné maso a podobně," vysvětluje Tereza. Když se dosáhne potřebného objemu svalů, následuje redukční dieta.



„Tady se snažíme spálit co největší množství tuků, ale musíme si zachovat svalovou hmotu" popsala Tereza. Týden před závodem začíná super kompenzace. „Já týden před závodem jím jen tresku a brokolici," prozradila závodnice. S tím souvisí i pitný režim, kdy se první tři dny tělo rozpíjí. „Pijeme první dny dvakrát tolik než normálně. Pak se začne příjem tekutin snižovat a dva dna před závodem se už vlastně nepije vůbec," uvedla Tereza.



Se cvičením začala Tereza v patnácti letech. Sedm let trvalo, než se odhodlala jet na první závody. Nejprve cvičila sama, pak si našla trenérku. Teď už má jasno, chce se prosadit v rámci republiky a dostat se na republice do finálové šestky. Tereza pracuje jako asistentka v jedné chomutovské firmě. Má vystudovanou stavební školu v Kadani. Po práci chodí cvičit a jedinou její relaxací je hokej. „Na ten chodím ráda, ale jinak musím svůj soukromí život přizpůsobit sportovní dráze. To znamená žádné chození na vínko a dýchánky s kamarádkami či podobně. Určitě toho však nelituji," přiznává Tereza.



Tereza je taková docela normální holka. Decentně vypracovanou svalovou hmotu těla spolehlivě skrývá oblečení. Tahle fitness kategorie totiž vyžaduje jen lehce zvýrazněnou svalovou hmotu. Hodně důležitá je souměrnost celé postavy a to doslova od hlavy až k patě. „Hodně důležitý je zadek, na ten je třeba dávat pozor, tady se získávají body," směje se Tereza a dodává, že každý rozhodčí hodnotí trochu jinak. Není nic neobvyklého, že po vítězství v jednom závodě následuje druhý den třeba až čtvrté místo, protože porota je v jiném složení.

Sportovní disciplína Bikini fitnessBikini fitness je disciplína určená pro závodnice se sportovní postavou, avšak bez výrazného osvalení a jejich většího vyrýsování. Nejde o to, docílit kulturistické postavy s nadměrnou horou svalů. Soutěžící si zachovávají svou ženskost a snaží se docílit ideální postavy, kterou tento sport vyžaduje. Závodnice hodnotí několikačlenná porota.