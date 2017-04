ČEZ chce koupit jirkovské tepelné hospodářství, město by získalo šedesát milionů korun

Jirkov – Město oznámilo záměr o prodeji v listopadu, v lednu vyhlásilo výběrové řízení. Do toho se přihlásil ČEZ jako jediný. Podle starosty to není překážkou.

Šedesát milionů korun do městské kasy a zbavení se koule u nohy. Jirkovské tepelné hospodářství může velmi brzy změnit majitele. Společnost ČEZ Teplárenská za něj městu nabídla 60,2 milionu korun. Nabídku teď budou projednávat zastupitelé.

Jirkov rozhodl o záměru prodat hospodářství v listopadu. Hlavním důvodem je nevyhovující technický stav hospodářství. Jeho modernizace by ale spolykala desítky milionů korun, což by pro město představovalo enormní finanční zátěž. Do výběrového řízení se jako jediný přihlásil ČEZ, podle starosty Radka Štejnara to ale na výsledek nemá vliv. „Je to seriozní nabídka od více než seriozního partnera,“ okomentoval výsledek soutěže.

Cena odpovídá znaleckému posudku i představám vedení Jirkova. Se společností má prý navíc město dobré zkušenosti a je pro něj garantem bezpečných a pravidelných dávek tepla. „Je to jeden z největších hráčů v tomto oboru a jirkovské tepelné hospodářství má už několik let v pronájmu,“ dodává k tomu místostarostka Dana Jurštaková.

Lidé měli k prodeji výhrady

Mezi Jirkovany vzbuzoval možný prodej obavy, aby nový majitel nezačal zdražovat teplo a teplou vodu. Podle ČEZ je ale nedůvěra zbytečná. „V případě nabytí vlastnictví pronajatého majetku neplánujeme změnu ceny tepla a teplé vody,“ uvedl tehdy Ota Schnepp, mluvčí skupiny ČEZ pro severní a střední Čechy.

S případnými miliony zatím město přesné plány nemá. „Pořád není jasné, jak to dopadne, takže nějaké plány by byly předčasné. Určitě by se ale použily na další rozvoj města. Pro představu - jedná se o částku, za kterou město letos zrealizuje na třicet investičních akcí včetně velkých rekonstrukcí ulic či hřišť,“ vypočítává mluvčí Josef Dušek.

Radní se již nabídkou zabývali a doporučili ji zastupitelům schválit. Vedení města teď čeká případné doladění smlouvy, kterou budou zastupitelé schvalovat společně s nabídkou na svém zasedání 19. dubna.