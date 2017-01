Takový byl rok na Chomutovsku

Chomutovsko - Redakce Chomutovského deníku vybrala deset největších místních událostí, které zahýbaly okresem, někdy i celou republikou.

1. S unikátní registrační značkou mohli do nového roku vkročit řidiči. Ačkoli není zadarmo, poplatek je deset tisíc korun, chomutovský magistrát oslovilo hned v prvním lednovém týdnu několik žadatelů. Ten první poslal svou žádost pouhých pár minut po půlnoci a přál si značku PEP A0001? Bohužel mu ji krátce nato ukradli.

2. Mnohým v paměti uvízla havárie autobusu, ve kterém cestovaly děti z Vejprt. Jely na výlet na Pražský hrad. Autobus dostal na namrzlé silnici u Sulce smyk a převrátil se na bok. Záchranáři přepravili do několika nemocnic 32 zraněných cestujících, z toho tři těžce. Mezi nimi bylo 28 dětí.

3. V dubnu došlo na průlomovou dohodu. Provozovatel Kamencového jezera CV Relax se domluvil s městem, že areál vrátí. Podle smlouvy ho měl mít 50 let v podnájmu, město ale hodnotilo smlouvu jako krajně nevýhodnou. Jezero se tak po osmi letech vrátilo pod správu města. Zadarmo to ale není.

4. Nejdříve to vypadalo na konec trolejbusů v Chomutově a Jirkově. Nakonec ale obě města ekologickou trolejbusovou dopravu zachovala, ačkoli je to něco bude stát. Všemu předcházela velká diskuze.





5. Od května se datuje rozepře mezi hokejovými Piráty a Chomutovem. Hokejový klub tehdy poprvé vyrukoval s požadavkem, že chce o 25 milionů více, jinak nebude hrát extraligu. Město mu je půjčilo, dohady o peníze ale pokračují. Na snímku majitel hokejového klubu Jaroslav Veverka starší.

6. Jirkov si nechal postavit speciální pump-trackovou dráhu pro bikery. Je první v kraji a jezdci ji najdou v Olejomlýnském parku. Vyzkoušel ji i profesionál Richard „Gaspi" Gasperotti (na snímku).





7. V Kadani v létě představili Studentské náměstí, které navrhl 19letý absolvent průmyslovky David Šmíd. Šlo o největší investici roku. Nejlepší na tom ale je, že se radnice nebála svěřit ji studentovi.







8. Jméno Milana Dzuriaka, který je tváří charitativní kampaně Cesta proti bolesti, je na Chomutovsku velmi dobře známé. Teď už nejen tam. Mladý Jirkovan totiž na podzim získal prestižní cenu Bona Via v kategorii Mladý srdcař, udělovanou za pomoc ostatním. Ocenila ho Nadace Via. Jejím posláním je otevírat cesty k umění žít spolu a umění darovat.

9. Kadaňská nemocnice prodělala na sklonku roku personální krizi, kdy se nedostávalo lékařů ani zdravotních sester. Město proto uvažovalo, jestli by nebylo řešením nemocnici pronajmout. Závěrečný verdikt zněl: „Necháme si ji a přidáme 12 milionů na platy." Lékaři a sestry je uvidí na výplatních páskách za leden.

10. Těsně před svátky se chomutovští zastupitelé postarali o pořádný poprask. Z pozice radních odvolali všechny členy hnutí PRO Chomutov včetně primátora Daniela Černého, které tím poslali do opozice. Jako nového primátora zastupitelé zvolili Marka Hrabáče (na snímku). Co na to voliči, poznáme za dva roky u voleb.