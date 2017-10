Strupčice rozšiřují školku o 28 míst

Strupčice – Většinu z osmimilionové investice zaplatí dotace. Hotovo má být na začátku příštího roku.

S tím jak v obci rostou nové domy, do kterých se stěhují mladé rodiny, rostou také nároky na umístění dětí do školky. Strupčice proto pracují na rozšíření kapacity o více než třetinu. Místo současných 40 míst jich bude celkem 68, přičemž šanci na umístění budou mít i děti od dvou a půl let.

U současné mateřské školy roste přístavba s hernou, jídelnou, kuchyní, šatnou, ložnicí a toaletami pro děti a učitelky, dále sklad hraček a pomůcek.

V nové podobě má školka sloužit už na přelomu ledna a února. Jedná se o investici za 8 milionů korun, kdy 90 procent hradí dotace a zbytek obec.