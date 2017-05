Napětí na sídlišti Písečná: Začalo to obchodem s chudobou, myslí si místní

Chomutov - Tragický incident v Jirkovské ulici byl zřejmě jen špičkou ledovce. Soužití na sídlišti představuje rozsáhlý problém.

Kříž před domem na chomutovském sídlišti Písečná, kde bydlela oběť i střelecFoto: Deník/Miroslava Šebestová

Chomutov je stále otřesen tragickou sobotní událostí, kdy přišel o život čtyřiatřicetiletý Rom. Zastřelil ho o málo starší soused. Událost ukázala na vzrůstající napětí na sídlišti Písečná.

„Poslední rok, dva se tu nedá normálně žít. Je tu bordel od rána do večera," stěžuje si obyvatelka domu v Jirkovské ulici. „Romové tu ječí, sprostě si nadávají, tůrují auta, rvou se mezi sebou. Máte jít do práce, jenže se v tom kraválu nemůžete vyspat," dodala. Podle ní je život v domě těžko snesitelný od doby, co tam skoupili byty spekulanti, kteří je pak draze pronajímají příjemcům sociálních dávek.

Její pohled na věc sdílí i Milan Havlík, člen předsednictva společenství vlastníků. „Chodí to tak, že jedni Romové jdou ven, druzí dovnitř," popisuje „rotaci", při níž se jednotlivé rodiny v domě zdrží třeba jen pár měsíců a zase zmizí. Zůstanou jen vybydlené byty bez topení a se zbytky omšelého nábytku. Místo nich se objeví noví neznámí obyvatelé.

Incident se odehrál v sobotu 27. května ve tři hodiny ráno v Jirkovské ulici na chomutovském sídlišti Písečná. Romové, kteří se ještě týž den sešli před domem při pietě, věří, že byl čin rasově motivovaný. „Naše organizace je v plném rozsahu přesvědčena, že šlo také o rasový motiv," okomentoval předseda Romské demokratické strany Miroslav Tancoš. Střelec byl obviněný ze zvlášť závažného zločinu vraždy a hrozí mu dvacetiletý pobyt ve vězení. Podle policie se ale při vyšetřování zatím nevyskytly důkazy, že by měl čin rasový podtext.

Nad pohybem v domě nemá společenství kontrolu. „Třeba právě rodinu, které zastřelili toho chlapce, neznám, přistěhovali se nedávno, nevím o nich nic," zmínil Milan Havlík. Z dlouhodobého napětí v domě viní spekulanty s byty. „Nemají čisté ruce. Pronajmou těm lidem byt 2+1 za jedenáct tisíc a sociálka jim je vyplázne. Oni nám ale nezaplatí, takže máme dluhy. Lidé, které sem stěhují, nedostanou klíče od vchodu a v jejich bytech většinou nejdou zvonky, proto venku hulákají a hvízdají," vysvětluje.

Neustálý rámus však sužuje starousedlíky. „Kdo má zahradu, těší se na léto, že bude raději tam. Je tohle normální?" rozčiluje ženu. „Někdy je ten randál takový, že jsem si sama kolikrát říkala, že snad na ně vezmu hůl. Policie s tím nic nedělá, jen přijede a řekne, ať se ztiší. Jak odjede, oni ještě přidají," dodala. Z domu se stěhuje, rozhodnutí udělala ještě před sobotním krvavým incidentem.

Situaci v lokalitě dobře zná i Pavel Polzer, který se před dvěma lety odstěhoval. „My jsme odešli včas, ještě to nebylo tak zlé. Bylo to kvůli problémům s nepřizpůsobivými," říká muž. „Bydlela nad námi rodina se šesti dětmi, které řádily do noci. Člověka to štve, když přijde z práce a někdo dělá randál. Několikrát nás také vytopili. Když jsem za nimi šel, nebavili se se mnou, nebo mě poslali někam," popisuje problémy, které soustavně řešil. „Pak jdete utahanej z práce domů, oni sedí před panelákem na židlích a smějou se vám do tváře," popsal, co ho vedlo ke změně adresy. „Žijeme teď v Jirkově na Osadě, kde máme klid," uzavírá.

Problém prorůstá celým Chomutovem

Chomutov spolupracuje s vládní Agenturou pro sociální začleňování, která se soustřeďuje na sociálně vyloučené lokality. V případě Chomutova se její pozornost neupíná na jednu, dvě lokality, ale hned na celé město, protože problém se soužitím prorůstá všechny jeho části.

„Snažíme se najít systémové řešení. Problém se spekulanty a zneužíváním dávek se přesunul z ubytoven do soukromých bytů a legislativně se na to zatím dost nereagovalo. Dopadá to na společenství vlastníků," okomentovala situaci mluvčí agentury Lucie Nemešová. K omezení byznysu s chudobou má přispět novela zákona o hmotné nouzi a také cenová mapa, díky které bude ministerstvo pro místní rozvoj poskytovat orientační přehledy o cenách nájemného v jednotlivých místech. Dále mají být stanoveny hygienické standardy bydlení, například způsobu, jakým bude možné určit přiměřený počet osob obývajících jeden byt.