Stovky lidí dnes zpívaly koledy s Chomutovským deníkem

Chomutovské náměstí včera v podvečer hučelo jako včelí úl. Zazpívat koledy si sem přišli lidé všeho věku. Už před 18 hodinou večerní bylo okolí hlavního stanu na náměstí 1. máje v Chomutově v obležení davů. Většina z přítomných měla v ruce připravený speciální zpěvník od deníku a chystala se zaujmout ve stanu dobré místo. Rodiče, prarodiče a další příbuzní malých zpěváčků z mateřinek a ostatní lidé čekali, až děti nastoupí na pódium.

Chomutovsko - „Hele už jdou, už je vidím, ozývalo se z davu," když se děti rovnaly na pódiu. Mobilní telefony a fotoaparáty v rukou návštěvníků pracovaly na plné obrátky. Nejlépe vše zvládaly hlavní aktéři, tedy děti. Byly v klidu a zvědavě se dívaly kolem sebe, protože stan byl nacpaný opravdu k prasknutí. Jen se rozkoukaly, tak se tlačily do popředí, aby stály co nejblíže k lidem. Po úvodním proslovu se současně s úderem celé hodiny nejenom stanem rozezněl zpěv první koledy. „Nesem vám noviny, poslouchejte, z betlémské krajiny, pozor dejte," notovaly nejen děti, ale i většina přítomných. Děti se při zpěvu sami doprovázely na xylofony, dřívka nebo rolničky. Ne všichni se však do stanu vešli a tak ti, na které místo uvnitř stanu nezbylo, stáli v jeho okolí a zpívali venku.

SLADKÁ TEČKA

Když všichni dozpívali poslední skladbu, čekala na členy dětského sboru sladká odměna. Chomutovský Globus rozdal dětem čokoládové figurky a adventní kalendáře. Dlužno dodat, že všichni zpívání zvládli skvěle a nezbývá než před všemi hluboce smeknout.

Nezpívalo se však pouze na chomutovském náměstí, ale zapěli si také například zaměstnanci a klienti Městské správy sociálních služeb v Kadani. V Klášterci nad Ohří se vánoční písně rozezněly na 4. Základní škole a pod vánočním stromem na náměstí Doktora E. Beneše. Koledy zazněly i v jirkovském mateřském centru a miniškolce Archa 777, v Údlicích u vánočního stromu, či v Dětském domově ve Vysoké Peci. Celkem to bylo na dvanácti místech Chomutovska. Celkem se letos do akce Česko zpívá koledy zapojilo na Chomutovsku přes osm set lidí.