Stavba rozhledny na Jindřišské jde prozatím k ledu

Jirkov - Plány města zkomplikovaly podmínky čerpání dotace, které odradily stavaře.

Takový výhled čeká na návštěvníky rozhledny. Město si ho zmapovalo předem pomocí dronu. Foto: Město Jirkov

Na nový výletní cíl a omračující výhled do hustých lesů Krušných hor si turisté z Jirkova ještě chvíli počkají. V obci Jindřišská měla příští léto vítat turisty nová rozhledna. Jirkov, pod který obec spadá, ale od záměru ustoupil. Nenašel totiž nikoho, kdo by rozhlednu postavil.

Myšlenka na vybudování rozhledny na vrchu Na Skalce drží Jirkov už několik let. „Je to nejen atraktivní turistický prvek, ale také zajímavý cíl pro Jirkovany, kteří si chtějí vyjít na vycházku do přírody," myslí si starosta města Radek Štejnar.

Problém je v dotaci

Před pěti lety proto vznikl projekt a letos plánoval Jirkov stavbu zahájit. Hotovo mohlo být příští rok v létě, na konci června. Záměru města ale zlomila vaz dotace od ministerstva pro místní rozvoj, kterou chtělo pro stavbu získat.

Úředníci peníze pro Jirkov sice schválili, musel by je ale vyčerpat do konce roku, respektive do listopadu, kdy ministerstvo žádá dodat doklady o vyčerpání peněz. „Že město peníze získá, jsme se ale dozvěděli až na konci června,“ říká mluvčí města Josef Dušek. „Rychle jsme vyhlásili výběrové řízení, přičemž jsme do něj dali podmínku, že alespoň polovina zakázky musí být hotová a profakturovaná do konce října,“ pokračuje mluvčí. Šibeniční termín ale zapříčinil, že do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil a město od záměru ustoupilo.

Jirkov ale nehází flintu do žita. Zvažuje, že stavbu rozhledny zanese do plánu investičních akcí a zahájí výběrové řízení i s tím rizikem, že žádnou dotaci nezíská. „Pak ji postavíme kompletně z rozpočtu města,“ říká Josef Dušek. „Není ale jisté, zda to bude příští rok, plán investic se bude teprve schvalovat,“ doplňuje Dušek.

Odhadovaná cena stavby je přibližně dva a půl milionu korun.

Jak bude stavba vypadat?Rozhledna bude vysoká 14 metrů s kruhovým průměrem i vyhlídkovou plošinou. Stavitelé k jejímu zhotovení plánují používat nejvíce přírodní materiály, kámen a dřevo. Kromě samotné vyhlídky vznikne na místě i odpočinkové místo pro cyklisty a turisty s přístřeškem a informační tabule.