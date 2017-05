Jirkované kritizují spořitelnu v Tescu. „Jednou nás tu někdo okrade,“ říkají

Jirkov /ANKETA/ – Za průhlednou stěnou, která je hned proti pokladnám, je vidět do peněženek. Klienti nemají soukromí při sjednávání smluv.

Dříve chodili do veliké historické budovy s mramorovými stěnami, teď se tísní u pár plastových stolečků v supermarketu, kde vyjednávání hypotéky doprovází pípaní pokladen. Česká spořitelna uzavřela svou původní pobočku v jirkovské Kostelní ulici a přestěhovala se do tamního Tesca. Zákazníci tam ale neradi chodí. Od nákupní zóny je totiž dělí jen pár metrů a pobočka má navíc průhledné stěny. Podle nich tam každý klient slyší citlivé informace ostatních, včetně čísel účtů i výše hotovosti v peněžence.

Přestože nová pobočka v Tescu byla vybudována podle nejnovějšího konceptu, který se měl dobře osvědčit v Rakousku, Jirkovany nepřesvědčil. „Tohle se opravdu nepovedlo. Prostor je malý, takže nemáme žádné soukromí u přepážky ani u bankomatu. Pořád vám někdo dýchá na záda,“ postěžovala si Lucie Dolejšová. A není sama. „Už nikdy tam nepůjdu. Diskrétní zóna neexistuje. U stolku paní vyřizovala s úřednicí nějaký kontrakt a já přesně vím komu, kam a kdy co poslala,“ zlobí se Alexandr Špunda.

Historickou budovu na pěší zóně opustila Česká spořitelna na začátku dubna. „Počet našich klientů se tu dlouhodobě snižoval. Tak jsme se rozhodli přesunout tam, kde jsme pro ně lépe dostupní,“ vysvětluje rozhodnutí tisková mluvčí Kristýna Havligerová. „Místo jsme zvolili i s ohledem na vozíčkáře a maminky s kočárky, kterým dřív schody komplikovaly vstup,“ pokračuje mluvčí.

Mnohým zákazníkům ale vadí i samotná lokalita. „Není to vůbec důstojné místo pro banku. Opravdu nestojím o to, abych jednala o důležitých životních krocích, jako je hypotéka, pár metrů od rohlíků a třeba pod dohledem sousedů, kterým do mých věcí nic není,“ vyjádřila se Dana Bláhová.

Obavy z číhajících zlodějů

Někteří klienti se navíc bojí i krádeží. „Starší paní přede mnou si vybírala důchod. Jak je to malé, viděl jsem na všechny peníze. Jednou si tu zloději na někoho počkají,“ obává se Martin Janoušek. „Navíc se tu často poflakují nepřizpůsobiví,“ dodal Janoušek.

Spořitelna proto klientům radí, aby si návštěvu i třeba promysleli dopředu. „K dispozici je uzavřená jednací místnost, kde se odehrávají i všechny předem sjednané schůzky,“ radí mluvčí Havligerová. „Chtěla bych klienty ujistit, že na jejich bezpečí dbáme a pobočky mají nejmodernější bezpečnostní prvky,“ doplnila Havligerová.

Mnozí zákazníci po změně raději dojíždějí do Chomutova. Podle Havligerové ale nemusí být současná podoba jirkovské pobočky definitivní. „Zpětná vazba je pro nás důležitá. Pobočka je čerstvě otevřená a budeme pečlivě sledovat její chod. Máme připraveny i polepy na sklo,“ nevylučuje budoucí změny Havligerová.