Spořice pořádají rybářské závody pro děti. Nejlepší vyhrají pruty

Spořice – Klání se mohou zúčastnit rybáři do patnácti let. Sejdou se u hasičské nádrže před školou.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Obec Spořice uspořádá v sobotu 17. června závody v chytání ryb pro děti do patnácti let. Mladí rybáři budou lovit v hasičské nádrži před základní školou, a to dvěma způsoby - takzvaně na položenou, nebo na splávek. Každý závodník smí lovit pouze na jeden prut. Vítěz získá velký teleskopický prut, pruty si ale odnesou také držitelé druhého a třetího místa a na speciální rybářské ceny se mohou těšit i další soutěžící.

Závod začíná v 8.30 hodin a skončí půl hodiny před polednem. Protože je počet míst kvůli nižší kapacitě nádrže omezen, zájemci se musí registrovat na mailu obce podatelna@obecsporice.cz.