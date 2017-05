Špekáček i knedlík. V Chomutově se koná festival regionálních výrobků

Chomutov - Na náměstí budou k mání výrobky oceněné cenami za kvalitu a ekologii, které navíc pocházejí z lokálních zdrojů. Součástí festivalu je i kulturní program.

Trhy nabídnou regionální potraviny. Ilustrační snímekFoto: Deník

Řemeslné pivo, nadýchané domácí knedlíčky nebo poctivé špekáčky plné masa. V Chomutově se ve čtvrtek koná Krušnohorský regiofest, kde se představí výrobky a služby, které se chlubí značkou regionálního produktu. Na své si přijdou hlavně milovníci dobrého jídla, ošizení ale nebudou ani ti, kteří dávají přednost věcem trvalejšího rázu.



Akci pořádá Sdružení Západní Krušnohoří a jedná se o premiéru. „Naším cílem je představit návštěvníkům to nejlepší z Ústeckého kraje. Výrobky, které jsou mimořádně kvalitní, vyrobené s ohledem na životní prostředí a necestovali na náš stůl přes půl světa,“ říká organizátorka Hana Dufková.

Těšit se tak můžete třeba na vypečené Podkrušnohorské croissanty, mléko ze statku Špičák, Klášterecký houskový knedlík, řemeslné pivo z mosteckého Kahanu a na mnoho dalších lahůdek. „Pozváni jsou i výrobci z dalších krajů, takže nabídka by měla být opravdu pestrá,“ doplňuje Dufková.



Součástí festivalu bude i ochutnávka potravin, které se pyšní cenou Přemysla Oráče. Tu udílí kraj a patří těm úplně nejlepším výrobkům. Ochutnat můžete třeba uzeniny z uzenářství Ježek, vegetariány zase jistě nadchnou kozí sýry z Držovic.

Regionálním produktem může být ale i služba, nebo zážitek. „Naším cílem je sdružovat a pomáhat patriotům, kteří navazují na nějakou tradici regionu a snaží se, aby nezanikla. Zároveň ale podporujeme i ty, kteří třeba vymyslí něco unikátního, co nikde jinde nemají,“ vysvětluje Josef Petr z Asociace regionálních značek. V seznamu certifikovaných zážitků proto najdete i ovčácký workshop, vyzkoušení si krušnohorských řemesel nebo zážitkové mlsání marmelád.



Krušnohorský regiofest se koná ve čtvrtek, na náměstí 1. Máje od 9 do 17 hodin. Součástí programu jsou i hudební vystoupení místních kapel a rukodělné workshopy pod dohledem odborníků, třeba výroba skleněných vitráží technikou Tiffany.