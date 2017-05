Děti oživují lépe než dospělí. Je to díky škole i soutěžím. A nebojí se

Most, Klášterec /FOTO, VIDEO/ - Odborníci se shodují, že vážně zraněný člověk má větší šanci na přežití, když jsou poblíž šikovní školáci, a ne starší laici.

Když se jí zeptáte, zda by uměla zachránit člověka zkolabovaného na ulici, trochu zaváhá, ale pak vám dá jasně najevo, že si uvědomila vážnost otázky. „Já si myslím, že kdyby to bylo nutné, tak bychom to zvládli,“ říká jedenáctiletá Adriana Kvačková.

Hovoří v množném čísle, protože je zvyklá na tým. Loni se spolužáky ze 7. ZŠ Most vyhrála oblastní soutěž v první pomoci a úspěšná byla i letos. Nejvíc ji baví obvazová technika. Dříve chtěla být veterinářka, teď uvažuje o zdravotnictví. Zdravovědu dělá už druhým rokem. Přiznává, že představa dávat první pomoc sama v reálné situaci v ní vyvolává obavy ze selhání, ale díky vzdělávání si víc důvěřuje. „Už vím, co bych měla dělat. Cítím se jistější,“ svěřuje se. Ví, že svými znalostmi může pomoci nejen cizím lidem v nouzi, ale i rodině a kamarádům.

Děti se nebojí, jdou do toho

„Máme zkušenosti, že děti umějí mnohdy poskytnout první pomoc lépe než dospělí,“ říká Jana Píšová, ředitelka Úřadu Oblastního spolku Českého červeného kříže v Mostě. Mezi odborníky koluje řada příběhů, v nichž dítě dokázalo zachránit lidský život díky tomu, že se ve škole naučilo první pomoc. Například jeden chlapec si dokázal zresuscitovat i babičku. „Děti nemají předsudky, nebojí se, jdou do toho a jsou na to skvělé,“ vysvětluje Píšová.

Podle Prokopa Voleníka ze Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje je prokázáno, že školené děti od dvanácti let jsou připraveny poskytovat první pomoc na vysoké úrovni. Může za to právě výuka ve školách. „Je dobře, že se první pomoc vrací. Je to moc důležité,“ upozorňuje Voleník.

Na 15. ZŠ v Mostě je Zdravověda pro šestý ročník povinně volitelným předmětem. Má ho devatenáct dětí a umí. „Vychovávám si je i na soutěže. Na první pomoc jsou připraveny lépe než mnozí dospělí. Děti u toho tolik nepřemýšlejí, jsou spontánní a hlavně se nebojí,“ říká učitelka zdravovědy Irena Papoušková.

Stáhněte si aplikaci

Podle Voleníka dokáže život zachránit každý. Operátoři tísňové linky 155 jsou připraveni na nezkušené lidi a dokáží jim při poskytování první pomoci radit na dálku.

Jan Panocha, předseda Oblastního spolku ČČK Most, připomíná, že pro všechny zájemce je na internetu k dispozici ke stažení mobilní aplikace, která zachránce vhodně provede poskytováním první pomoci a tento návod v telefonu lze pak v případě potřeby kdykoliv použít v praxi.

Výsledky soutěže v první pomoci v Mostě

Nižší stupeň:

1. místo Základní škola Jakuba Arbesa, Most

2. místo Základní škola Hamr

3. místo Základní škola Rozmarýnová, Most

Vyšší stupeň:

1. a 2. místo Gymnázium Klášterec nad Ohří

3. místo Základní škola Jakuba Arbesa, Most

Do oblastního kola soutěže Mladých zdravotníků se zapojilo 13 družstev z mosteckých a litvínovských základních škol. Připojila se i družstva z Gymnázia Klášterec nad Ohří. Ošetřovali zlomeniny, masivní krvácení, pneumotorax, poskytovali resuscitaci a zajišťovali transport raněných.

Pořadatelem byl Oblastní spolek Českého červeného kříže v Mostě. Akci podpořily Ministerstvo zdravotnictví a Střední zdravotnické školy Most. Cílem soutěže je, aby si děti vyzkoušely první pomoc na namaskovaných figurantech a aby obstály při pomoci v reálném životě.