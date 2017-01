Sněhový příval zvládají silničáři na Chomutovsku bez větších problémů

Chomutovsko – Všechny silnice na Chomutovsku udržují silničáři sjízdné. Řidiči se sněhové nadílce přizpůsobili a dochází jen k drobným kolizím bez závažnějších zranění. Problém mají pouze kamiony na Hoře Sv. Šebestiána při přejezdu do Německa.

Sypač s pluhem při údržbě Mostecké ulice.Foto: Deník/Jaroslav Průša

„Ve čtvrtek v ranních hodinách na chvilku zablokoval silnici na Hoře Sv. Šebestiána jeden z kamionů, kterému prokluzovala kola. To však netrvalo dlouho. Jinak se silničářům daří udržovat v provozu jeden jízdní pruh a průjezd do Německa je možný bez větších problémů," informovala Chomutovský deník policejní mluvčí Marie Pivková.

Sněží druhý den

Už druhý den nepřetržitě uklízí sníh a udržují sjízdné komunikaci silničáři. Jak všechny krajské komunikace, tak ty města jsou s opatrností sjízdné. „Na Chomutovsku máme nepřetržitě v terénu devět sypačů s pluhem. Pět sypačů máme na Kovářské a tři v Prunéřově. Řidiči se střídají ve třech směnách. Jezdíme takhle již od středy ráno," řekl Chomutovskému deníku Karel Schröter ze Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Chomutov. Na uklizené vozovky používají sůl a na horách inertní materiál. „Náročnější je údržba na horách, kde se tvoří díky větru sněhové jazyky, ale daří se nám to zvládat," uzavřel Schröter.

Chomutov

Sněhový příděl bez problémů zvládají také Technické služby města Chomutova (TSmCh). „Nasadili jsme již v úterý v 10:00 hodin do provozu veškerou techniku co máme," řekl Vladimír Hurník, vedoucí provozu údržby komunikací TSmCh. Do ulic města vyjely nejen sypače s pluhem, ale také malé pluhy na úklid chodníků. „Dokud padá sníh, tak převážně pluhujeme. Solíme jen na silnicích II. a III. Třídy. Sůl je účinná do pěti stupňů pod nulou, pak je třeba použít inertní materiál," dodal Hurník.

Počasí

Během čtvrtka by mělo podle meteorologů postupně ubývat oblačnosti a sněhových srážek. Teploty budou stále klesat a foukat by měl čerstvý severozápadní, postupně severní vítr. Místy se budou i nadále především na horách tvořit sněhové jazyky. V pátek má být nadále oblačno, přechodně i polojasno, místy sněhové přeháňky, zejména na horách. Později od západu ubývání srážek i oblačnosti. Teploty klesnou na -9 až -5 °C, v 1000 m na horách až na -12 °C. Foukat bude čerstvý severozápadní až severní vítr , který bude k večeru slábnout. Místy se budou tvořit sněhové jazyky.