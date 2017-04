Sluníčko Deníku: Začíná hlasování! Vyberte finalistky z Chomutovska

Chomutov /HLASOVÁNÍ/ - Přinášíme vizitky čtveřice malých slečen z Chomutovska, které jejich rodiče přihlásili do soutěže severočeských Deníků a agentury Reas agency Sluníčko Deníku. Dozvíte se, jaké soutěžící jsou a co je baví.

Z Chomutovska budou o postup do květnového finále bojovat čtyři malé slečny. Foto: Deník

Startuje hlasování pro Sluníčko Deníku, soutěže pro odvážné a šikovné holčičky s talentem, jejíž vítězka bude dětskou tváří Deníků na severu Čech a vyhraje skvělé ceny. Z Chomutovska budou o postup do květnového finále bojovat čtyři malé slečny.

Dvě finalistky vyberou čtenáři Chomutovského deníku a webu www.chomutovsky.denik.cz

A jak můžete svoji favoritku poslat do finále?

Podpořit dívky můžete dvěma způsoby. A to prostřednictvím hlasovacího kuponu, který vyjde v tištěném Deníku každou sobotu. Vyplněné hlasovací lístky můžete odevzdat v redakci nebo zaslat do 21. dubna na adresu: Chomutovský deník, Nerudova 957, 43001 Chomutov.

Hlasování, ze kterého vzejde druhá finalistka, najdete pod tímto článkem. Hlasování bude ukončeno v neděli 23. dubna přesně o půlnoci.

Velké finále se uskuteční v sobotu 13. května v Městském divadle v Novém Boru. Tam se dostanou dvě malé slečny z každého z deseti okresů ze severních Čech. Celkovou vítězku, která se může těšit na řadu cen, vybere odborná porota, ve které zasedne moderátorka Kristýna Kloubková nebo Miss ČR Kateřina Průšová. Slavnostním odpolednem bude provázet Mahulena Bočanová.

Vítězka získá titul Sluníčko Deníku, krásnou korunku a velký dort, smlouvu s modelingovou agenturou, víkendový wellness pobyt, poukazy do nákupních center nebo na odpolední menu na oslavu a mnoho dalších krásných cen. Zkrátka nepřijdou ani ostatní finalistky.

1. KATEŘINA ZRNOVÁ - 7 let, Chomutov





Kačka je veselá holčička, která ráda tančí, miluje pohyb a zvířata. Navštěvuje druhou třídu základní školy, kde má samé jedničky. Tančí v taneční skupině, ráda a dobře lyžuje, plave, jezdí na kole, koloběžce a bruslích.

2. NATÁLIE HRUBEŠOVÁ - 7 let, Jirkov





Natálka je kamarádská, akční, učenlivá, sebejistá a tvořivá. Ráda tančí, bruslí, jezdí na kole a miluje zimní sporty, hlavně snowboard.

3. MELANIE ŠIMKOVÁ - 6 let, Chomutov





Melinka ráda tancuje a lyžuje. již chodí do 1. C v Chomutově a škola ji baví. Je to velká parádnice a velmi společenská dívka. Ráda poslouchá kapelu Kryštof a nevynechala ani jejich koncert. Všeobecně miluje hudbu a letos začala chodit i na dětslé lekce tabaty. Tvoření a malování je její domácí koníček, kterému se věnuje se svým tříletým bráškou Maximem.

4. NATÁLIE MICHALCOVÁ - 7 let, Chomutov





Natálka je hyperaktivní, společenská, i když někdy stydlivá. Je moc hodná. Ráda kreslí, tační, píše básničky a hraje si na počítači.

HLASOVAT JE MOŽNÉ JEDNOU ZA 24 HODIN!