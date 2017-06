Školáci nakrátko otevřou bývalou synagogu

Jirkov – Tři dny bude probíhat výstava v jedinečných prostorách. Mladí si dokonce připravili i odborný výklad.

Židovská synagoga v Jirkově (na snímku), stojí v ulici 5. května. Po druhé světové válce zde byl krátce sklad a pak sběrna kovového odpadu.Foto: Deník/Jaroslav Průša

Plány na rekonstrukci bývalé synagogy se v Jirkově teprve připravují, školáci ze školy v tamní ulici Budovatelů ji ale chtějí veřejnosti představit už nyní. Společně s městem naplánovali, že tam budou tři dny vystavovat, dokonce si pro návštěvníky připravili odborný výklad.

„Školáci se tam mohou vyřádit, a protože zatím není opravená, bude úplně jedno, jestli tam zatlučou do zdi hřebík,“ podotkla místostarostka Dana Jurštaková. „Sama jsem zvědavá, co se jim tam podaří udělat,“ dodala.

Budova, kterou město před pár lety koupilo, bude otevřená v pondělí 19. června od 9 do 11 hodin, v úterý 20. června od 14 do 16 hodin a ve středu 21. června opět od 9 do 11 hodin.