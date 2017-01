Skiareály na Chomutovsku si libují, sjezdovky nabízejí skvělé podmínky

Chomutovsko - Díky sněhovému přídělu a nízkým teplotám se konečně rozjel na Chomutovsku také skiareál na Pyšné a Mezihoří.

Skiareál na Pyšné nad Jirkovem se poprvé v této sezoně rozjel v sobotu. O den později se již lyžovalo i na Mezihoří. Na Alšovce a Klínovci se lyžuje již delší dobu. Všichni provozovatelé si uplynulý víkend pochvalovali a věří, že bude lyžařů přibývat a to především v týdnu.

MEZIHOŘÍ

„Je mi trochu líto, když vidím na naší web kameře v týdnu poloprázdnou sjezdovku," povzdechl si Jaroslav Toman, provozovatel skiareálu na Mezihoří. Sjezdovky tu jsou výborně upravené a lyžuje se každý den od 10:00 do 16:00 hodin. Večer pak od 17:00 do 20:00 hodin. O víkendech je provoz od 9:00 do 16:00 hodin. Ceny jsou příznivé, děti zaplatí ve všední dny za velký i malý vlek 150 korun za 3 hodiny, dospělí 200 korun.

PYŠNÁ

Na Pyšné se začalo lyžovat už v sobotu. „Za poslední dva dny nám napadlo 30 cm přírodního sněhu. Na části malé sjezdovky je pod ním až 40 cm technického sněhu a dosněžujeme dál," řekl Tomáš Procházka, který se o provoz skiareálu stará. Pro letošní sezonu tu mají jednu cenovou novinku. „Připravili jsme tři a čtyř hodinovou jízdenku se začátkem platnosti prvním průchodem turniketem. Můžete nyní přijít kdykoli a užívat si lyžování, vysvětlil Procházka. Za 3 hodiny ježdění zaplatí děti 150 korun a dospělí 200 korun. Celodenní lyžování přijde děti na 200 korun a dospělé na 280 korun. Za večerní lyžování zaplatí děti 170 korun a dospělí 220 korun.

Denní lyžování je možné v úterý až pátek od 10 do 16:00 hodin. O víkendu se lyžuje od 9 do 16:00 hodin. Večerní lyžování probíhá od pondělí do soboty v čase od 17:00 do 20:00 hodin.

KLÍNOVEC

Na Klínovci je 80 až 120 centimetrů sněhu a v provozu jsou všechny vleky. Běžecké trasy v okolí jsou upravené úplně všechny. Za poslední týden tu přibylo půl metru sněhu. Areál nabízí devět kilometrů sjezdovek, tři lanovky a vlek.

ALŠOVKA

Sezona je v plném proudu také na Alšovce. Díky sněhové nadílce jsou připravené i areálem upravované běžecké okruhy, kromě velkého k Rusové. Ten by měl být připraven již tento víkend. Otevřená a upravená je pro běžkaře i Klínovecká silnice od Halže až za rozcestí U Meluzíny, jako každý rok.

Alšovka bude v dalších dnech v provozu každý den. Pojedou oba vleky od 9:00 do 16:00 hodin a večerní lyžování bude ve středu, pátek a sobotu od 17:30 do 20:00 hodin na obou vlecích. I tady se jezdí v týdnu bez čekání a dokonce i na večerním lyžování se dá jezdit bez fronty na vlek. Půjčovna bude v provozu na všechna večerní lyžování a dále v sobotu a v neděli. Jinak možno po domluvě.

KLÍNY

Stovky lidí byly o víkendu v areálu Klíny na Mostecku. „Po několika letech je to konečně dobrá zima," uvedl za areál Josef Dlouhý. V Klínech s třemi kilometry tratí je zatím v provozu jen vlek s 300 metrovou sjezdovkou. Lanovku s hlavní sjezdovkou budou moci lyžaři využít až o nadcházejícím víkendu. „Připadlo sice 30 centimetrů prašanu, dojezd sjezdovky je ale prudší. Jsou tam takové dvě zařízlé lesní cesty a kdybychom to utáhli rolbou, tak budou lidé jezdit po kamenech. A to nechceme, proto běží ještě zasněžování," dodal.