Silvestrovský výšlap na Kočičák: Kdo přinese největší jednohubku, vyhrává

Chomutov - Letos pořadatelé čekají rekordní účast. Všechny příchozí zapíší do vrcholové knihy.

SILVESTROVSKÝ VÝŠLAP je pro mnohé první sportovní aktivita po Vánocích. Foto: Junák Chomutov

Opékání buřtů, přehlídka vojenských ležení a soutěž o největší jednohubku čeká přesně na Silvestra návštěvníky vojenské pevnosti na Kočičáku.

Výšlap na Kočičák v poslední den roku se letos koná už poosmé. Z akce, která byla původně jen pro skauty a členy muzea, se stala oblíbená zábava i pro veřejnost. „Každý rok přichází více a více návštěvníků, loni jsme zaznamenali více, než tři sta lidí a mohlo jich být i více," říká pořadatel akce Zdeněk Nejezchleba, který předpokládá, že letošní výšlap překoná rekord v návštěvnosti. „Vždy se na ní dost odráželo i počasí a den, na který Silvestr připadl, letos je to ale sobota, takže očekáváme velkou účast," doplnil.

Pro letošní ročník se organizátoři rozhodli provést seriózní sčítání všech příchozích, kteří po svých dojdou až k pevnosti. Cíl bude ohraničen páskou a každý příchozí bude oficiálně zaznamenán.

A co letos na návštěvníky čeká? Jako každý rok se na oslavu připraví speciálně vystrojená a vyzbrojená pevnůstka z roku 1937 s oživenou a slavící osádkou. Připraveny budou buřty k opékání, polní proviant doplní chleba se sádlem, utopenci a horké nápoje. Každý příchozí obdrží pamětní list se záznamem o vykonaném sportovním výkonu a může se zapsat do vrcholové knihy.

Organizátoři soutěže se snaží do dění zapojit i návštěvníky, třeba prostřednictvím soutěží. „Každý rok se snažíme přijít s něčím novým, lidé rádi posedí u ohýnku a baví se, ale my chceme ještě nějakou akci a soutěže mají většinou velký úspěch," vysvětluje Nejezchleba. Loni se pořádala soutěž o nejvyššího sněhuláka, která ale nakonec, kvůli nulové sněhové pokrývce, dostala úplně jiný rozměr. „Sníh nebyl vůbec žádný, ale návštěvníky to neodradilo a skvěle si poradili, přinesli třeba papírové modely, jedna paní se toho nebála vůbec a přišla sama nastrojená jako sněhulák," usmívá se organizátor.

Letos čeká soutěžící výzva v podobě největší silvestrovské jednohubky, která má ale navíc připomínat skauting a vojenství. „V první řadě jde o legraci a zpracování je čistě na soutěžících. Když někdo přijde s toustovým chlebem nabarveným na zeleno, nevyženeme ho," dodal se smíchem Nejezchleba. Autor té největší a nejzajímavější jednohubky bude za svůj výkon odměněn šampaňským.

Silvestrovský výšlap na Kočičák není nijak organizovaný. Návštěvníci mohou vyjít odkud chtějí, nutné je ale k Řopíku dojít mezi 10 až 15 hodinou a hlavně po svých. Soutěž o největší jednohubku bude vyhlášena ve 13 hodin.