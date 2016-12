Silvestrovské oslavy na Chomutovsku: Jako velký Gatsby či s Piráty

Chomutovsko - Silvestrovské oslavy proběhnou nejen v klubech a restauracích, ale i v divadle a na zimním stadionu

Ohňostroj v Chomutově.Foto: Roman Dušek

Letošní silvestrovské oslavy zvou do Hotelu Sudety na večírek Gatsbyovského střihu nebo na moderní párty odvaz do bývalého Švermáku. A děti, které mají po Ježíškovi zase důvod zlobit, nechte vydovádět na dětském silvestru v Klášterci nebo s nimi obujte brusle a vyrazte na silvestr k Pirátům.

DĚTSKÉ OSLAVY VE VELKÉM STYLU

Silvestrovské veselí je záležitostí především dospělých, ale ostrovské divadlo Hned Vedle si myslí, že bavit by se měly i děti. V kláštereckém kulturáku si proto pro ně připravili bohatý program. „I děti si zaslouží zábavu a my jsme si připravili opravdový program jako na dospělácký silvestr, s tím rozdílem, že se bude konat odpoledne a to je samozřejmě výhoda i pro rodiče, kteří dají děti na divadlo a budou mít čas na silvestrovské přípravy," vysvětluje záměr principál divadla Tomáš Barták. Děti se můžou těšit na odpoledne plné písniček, zábavných vystoupení, tanečků a nebudou chybět ani napínavé soutěže. „Samozřejmě je neochudíme ani o odpočítávání silvestra a slavnostní přípitek dětským šampaňským," dodává Barták. Program začíná 31.12 v 15 hodin, vstupné je 50 korun. Už teď je o silvestr obrovský zájem a je proto vhodné se zarezervovat dopředu, vstupenky se ale na místě prodávat budou.

SILVESTR NA LEDĚ V ARÉNĚ U PIRÁTŮ

Jídlo a pití přímo na ledě, hudbu a spoustu zábavy s Picaroonem slibuje program předsilvestrovského odpoledne na zimním stadionu v Chomutově. Nazujte brusle a projeďte led tam, kam normálně smí jenom Piráti.

Akce vhodná pro všechny věkové kategorie proběhne v sobotu od 13 do 15 hodin.. Vstupné je 42 korun.

DO HOTELU SUDETY ZA CHAPLINEM A 20. LÉTY

Atmosféra Ameriky 20.let, grotesky, jazz a swing. V chomutovském Hotelu Sudety si připravili oslavu ve stylu 20. let. „Bez zábavy jako by Silvestr ani nebyl a při diskuzi o ní, jsme se dostali až ke groteskám, proto večer stylizujeme do doby Charlieho Chaplina, Laurela a Hardyho a grotesky vůbec," odhaluje pozadí večírku majitel hotelu Jan Kubricht. Kromě tance a kvalitní hudby lákají hosty i na bohatý raut. Vepřová kolínka, zvěřinový gulášek, řízečky a mnoho dalších dobrot potěší jazýček nejen masožroutům. Silvestrovské veselí odstartuje 31.12 v 19 hodin a vyplatí se na něj pořádně připravit. „Dvojice, které přijdou dobově oblečené, nebo svůj outfit doladí aspoň buřinkou, dostanou při příchodu láhev vína zdarma," slibuje Kubricht. Rezervace stolu je možná na čísle 725 132 422 či prostřednictvím internetových stránek hotelu.

CHOMUTOVSKÝ MUSIC XS CLUB ZVE NA SILVESTR V MODERNÍM HÁVU

Na pohodovou atmosféru bez předepsaného dresscodu a stylizace zve chomutovský Music SX club, dříve známý jako Švermák. O hudební produkci se postará kapela Flash Dance, známá svým rozsáhlým repertoárem od popu přes rock až k oldies klasice v podání krásných talentovaných muzikantek. Začátek programu je v 19 hodin, vstupné 500 korun. V ceně vstupného jsou zahrnuty i party doplňky, slavnostní přípitek a občerstvení. Kvůli omezené kapacitě klubu není možné koupit vstupenky na místě, předprodej probíhá online na http://xticket.cz/.