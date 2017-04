Ráda si do soupeřky píchnu, říká chomutovská mistryně v šermu

Chomutov /ROZHOVOR/ – Karolína Bechyňová podle trenérů přepisuje dějiny českého šermu. Proč přešla od gymnastiky a proč při šermování trpí hlavně hlava? Svěřila se v rozhovoru Deníku.

Karolína Bechyňová má našlápnuto na kariéru v reprezentaci Foto: archiv Karolíny Bechyňové

Třináctiletá Karolína Bechyňová z Chomutova se pyšní žákovským titulem mistryně světa v šermu. Odchovankyně chomutovského Domečku přestává mít ve své disciplíně konkurenci. Kromě mistrovského titulu slaví i další úspěchy. Její trenéři o ní říkají, že přepisuje dějiny českého šermu. O své cestě ke sportu a plánech do budoucna povyprávěla Deníku.

Karolíno, přibližte nám vaši disciplínu.

V šermu jsou tři kategorie, podle toho s čím šermujete. Rozeznáváme kord, fleret a šavli. S tou šermuji já.

Přiznám se, že o šavli jsem nikdy neslyšela.

Šavle u nás není totiž tolik rozšířená. Od kordu a fleretu se liší, není to jen bodná zbraň, ale i sečná, čímž se úplně mění technika.

Kdy vás napadlo, že budete šermířka?

Šermovat jsem začala v sedmi letech, původně jsem se ale věnovala gymnastice. Jenže mě zastavilo zranění a já s gymnastikou skončila. Začala jsem se poohlížet po jiném sportu. Lákalo mě nějaké bojové umění a nakonec jsem si vybrala šerm. Líbilo se mi, že je to takové elegantní.

Co při šermu cítíte, je to pro vás jen zábava, nebo i adrenalin?

Mě to hrozně baví a mám vážně radost, když soupeřku píchnu. A perfektně se u toho vybiju, když mám třeba těžký den, nebo špatnou náladu.

Jsou nějaké soupeřky, na které se opravdu netěšíte?

Jednoznačně Rusky. Trenéři je vychovávají jako chlapy, nechávají je s nimi trénovat a hrozně je drilují, křičí na ně. Souboj s nimi je pak drsný a těžký.

Váš trenér je taky takový?

To vůbec. Saša Klejner sice šermoval na Ukrajině a ty jejich způsoby zná, ale nikdy na nás nekřičí. Naopak, je hrozně hodný.

Co vás na šermu nejvíc překvapilo, měla jste o něm představy, které se ukázaly jako zkreslené?

Nejvíc mě překvapilo, jak je to náročné. A mnohem víc psychicky, než fyzicky. Musíte se maximálně soustředit.

Která část těla trpí nejvíc?

Rozhodně nohy. Proto každou hodinu před tréninky posilujeme. Jinak hodně trpí hlava, soustředěním a přemýšlením. Ale šerm je náročný i tím, kolik mi zabírá času, nestíhám nic jiného než šerm a školu. A bere čas i mým rodičům, táta se mnou objíždí všechny závody.

Trénujete jen tady v Chomutově?

Ne ne, dojíždím i do Prahy. V Chomutově totiž své soupeře už dobře znám a přece jen lepší je, když můžu bojovat proti někomu, koho ještě nemám přečteného.

Jako malá jste dělala gymnastiku. Dala vám dobrý základ? Třeba mrštnost, rychlost.

To taky. A pak je mojí výhodou to, že jsem levák. Mezi šermíři jich totiž moc není. Ale když se proti mně postaví také levačka, je to vražedné. (smích)

Máte kariéru před sebou, jaké jsou vaše plány dál?

Chtěla bych si to zkusit i v zahraničí. Třeba v Německu. Na univerzitách jsou přímo šermířské kluby a na rozdíl od Česka tam má šerm tradici. Ale určitě bych chtěla reprezentovat naši zemi, to je můj sen.

A je to dosažitelný sen?

Doufám, že ano. Trenéři i postavení v žebříčku tomu odpovídají. Jenže je mi teprve třináct a do reprezentace přijímají až kadetky od patnácti. Takže i když starší holky porážím, mám zatím smůlu. Ale udělám pro to všechno.