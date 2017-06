Seniora zradila paměť, domů ho musela odvézt policie

Chomutov – Muž přijel do Chomutova ze sousedního města. Náhle ale nevěděl, kde je, ani odkud přichází.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Do restaurace v chomutovské Wolkerově ulici přišel starší muž. Byl velmi zmatený a nemohl si vůbec vzpomenout kde se nachází a odkud přišel. Obsluha restaurace zavolala na pomoc strážníky, kteří zjistili, jak se pán jmenuje. Pomocí mobilního telefonu zjistili, že muž je klientem pečovatelského domu a do Chomutova přijel ze sousedního města. Paměť ho ale zradila a on se ocitl v nesnázích.

Strážníci společně s obsluhou restaurace kontaktovali jeho pečovatelský dům a senior se vrátil v pořádku domů.

(mp)