Verneovky i tašky oblečení. Lidé přinášejí dary pro charitativní bazar

Chomutov – Dobrovolnické centrum uspořádá 21. dubna dobročinnou akci. Výtěžek podpoří mezinárodní hudební festival.

Do shromažďování darů pro první Charitativní bazárek se dobrovolníci z Adry pustí až příští týden. Už teď jim ale lidé nechávají tašky přetékající oblečením a knihami za dveřmi. „Třeba dnes jsme tam našli krabici s nápisem "Bazar" a v ní anglicky psanou detektivku od Rowlingové, pak nějaké verneovky jako Dvacet tisíc mil pod mořem, nebo Spalovače mrtvol. Toho jsem v knižní podobě ještě asi ani neviděla,“ probírá se dary Jana Matoušová, vedoucí chomutovského dobrovolnického centra Adra.

Od pondělka tam také našli už několik igelitek s oblečením. „Jsme za to rádi. Je to známka toho, že lidé drží pohromadě. To je náš cíl, aby lidé zadarmo pomáhali a všímali si, že někdo něco potřebuje,“ neskrývá radost vedoucí centra.

Sběr všeho, co už se v domácnosti nehodí, i když jde o slušně vypadající věci, Adra rozjíždí v pondělí 10. dubna. Může jít o oblečení, doplňky, hračky, nádobí, knihy i šperky. „Ale nejen to. Nebudeme odmítat nic, pokud to bude čisté a nepoškozené. Jde nám hlavně o kvalitu, takže nevezmeme úplně všechno, ale pokusíme se přinesené věci přebrat,“ podotkla Matoušová.

Od deseti do padesáti korun

Dárci mohou věci přinášet na Husovo náměstí. Vstup je ze dvora bývalého detašovaného pracoviště Českého vysokého učení technického, stačí jen vystoupat do druhého patra. Dobrovolníci dary roztřídí a ocení cenovkami od deseti do padesáti korun. „Jen kdyby někdo přinesl slušnou elektroniku, přivezl jízdní kolo či cokoli jiného cennějšího, zvýšili bychom cenu,“ plánuje Matoušová.

Samotný Charitativní bazárek se bude konat 21. dubna od 16.30 hodin v té samé budově.

Z jeho výtěžku budou mít užitek všichni, kdo přijdou na největší akci Adry. Tou je Dobrofest, což je mezinárodní hudební festival, který se koná 10. června v chomutovském městském parku. Dobrovolníci za něj pořídí občerstvení. Výtěžek podpoří také organizaci Masopust. Ta vede v chomutovské knihovně kavárnu, v níž obsluhují handicapovaní.

Adra je mezinárodní humanitární organizace poskytující pomoc lidem v nouzi. Byla založena ve Spojených státech amerických před více než padesáti lety a dnes má zastoupení ve 125 zemích světa . Chomutovská Adra má třicet dobrovolníků a ve městě působí půl druhého roku.