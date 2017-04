Rybářská sezona pod přehradou startuje, povodí sníží odtok

Žatecko, Chomutovsko – Nižší průtok by měl potěšit rybáře od neděle do úterý 18. dubna.

Rybář zkouší štěstí v Ohři pod Nechranickou přehradou.Foto: DENÍK/Jan Vraný

Povodí Ohře zpříjemní rybářům zahájení rybářské sezony na pstruhové vodě pod Nechranicemi na Žatecku. Sníží průtok v Ohři pod přehradou ze současných 31 metrů krychlových za vteřinu na 22 metrů. Nižší průtoky v řece by měly panovat od neděle 16. dubna od rána do úterý 18. dubna dopoledne.

Po jarním tání sněhu a deštích jsou průtoky v Ohři vyšší. Pokud to je možné, státní podnik Povodí Ohře manipulací s odtokem z Nechranic snižuje průtok v řece na zahájení rybářské sezony pravidelně.

Rybáři budou moci i do proudu

„Při vyšších průtocích by rybáři mohli chytat pouze ze břehů, ale při snížených průtocích pak mohou rybařit i v samotné řece. Zmíněných 22 metrů krychlových za vteřinu je prakticky na samé hranici, kdy je to ještě možné,“ řekl Jan Svejkovský, mluvčí Povodí Ohře.

Vodní nádrž Nechranice je natolik velká a hluboká, že dokáže vodu v Ohři významně přirozeně vyčistit. "Voda z nádrže převážnou část roku vytéká ode dna, takže její teplota je na tuto část řeky poměrně vyrovnaná. Pohybuje se od + 2,5 ° C v zimě do + 13 ° C v létě. A právě čistota a teplota vody je to, co dělá pod Nechranicemi z řeky Ohře pstruhovou vodu," připomněl mluvčí Povodí Ohře.