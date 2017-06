“Není to tak, že pokořil své vlastní ďábly?” uvažuje sochařka o světci

Chomutov /ROZHOVOR, FOTO/ - Sochařka Jitka Kůsová – Valevská pro Chomutov vytvořila sochu svatého Prokopa. O víkendu ji slavnostně odhalili.

Po Chomutovském krušení zůstala v srdci města připomínka - socha svatého Prokopa, patrona horníků. Světec je zobrazován se zkroceným ďáblem, kterého zapřáhl a zoral s ním pole. Radní pro sochu vybrali místo v parku přímo před starobylou chomutovskou radnicí. Vytvořila ji sochařka Jitka Kůsová – Valevská z Klášterce nad Ohří, která Deníku prozradila, nač myslela, když světcovu podobu vytesala z kvádru železitého pískovce.

Vycházela jste z nějakého předobrazu, když jste pracovala na svatém Prokopovi? Z jiného uměleckého ztvárnění?

Kdysi jsem se kvůli soše zajímala o řád benediktinů. Měli přísná pravidla, vzdali se majetku, vzdělávali chudé a zároveň ale měli pokoru ke každodenní práci, pěstovali zeleninu a bylinky. Nebáli se práce. Když jsem měla vytvořit sochu svatého Prokopa, který byl benediktin, spojilo se to. Navíc jsem jezdívala k babičce do Pece pod Čerchovem na Chodsku, je tam kaplička svatého Prokopa. Malířka Ludmila Jiřincová tam vytvořila jednoduché sgrafito, jak Prokop oře s čertem. Jak z pohádkové knížky. To byl trochu oříšek, ta vzpomínka se mi vracela. Já jsem ale sochu nechtěla udělat pohádkovou. Tím, že jsem věděla, jak benediktini žili a pracovali, chtěla jsem vyzdvihnout jejich hodnoty.

Takže je to váš úplně nový náhled na to, jak by svatý Prokop mohl vypadat. Scelila jste v něm své představy?

Snad se to povedlo. I když v případě světce je podmínkou použít atributy. A příliš novátorské jsem v případě historického centra nechtěla použít.

Jde například o ďáblovu hlavu u nohou?

Třeba o ďáblovu hlavu.

Vypadá tajemně. Prokopovi není pod kápí vidět tvář, ale u nohou má rozšklebený obličej

Jak jsem byla ponořená do práce, říkala jsem si, vždyť on to vlastně nemusí být ani ďábel. Mohl to být nějaký pohan, kelt, který měl přilbici s rohama a Prokop ho zapřáhl a zoral s ním pole. A pak jsem si říkala - a co když to byly jeho vlastní špatné vlastnosti. Není to náhodou tak, že on pokořil své ďábly tím, že zoral pole sám? Třeba se sám zapřáhl. A potom zasel už jako Prokop. Viděla jste, jak se staří zemědělci soustředí při setí. To je obřad, rytmus, mantra. Takže to takhle ve mně pracovalo.

Jak dlouho trvala práce na soše?

Přímo s kamenem asi tři měsíce. Ale této práci předcházela příprava v ateliéru.

Jako materiál jste použila pískovec, je z nějakého konkrétního místa? Nebo je něčím charakteristický?

Je z oblasti Javořice zbarvený od žluté přes růžovou po fialové žíly, to způsobuje železo. Je hrubozrnný. To znamená, že neumožňuje příliš detailů. V tomto případě to nebyla překážka, protože jsem chtěla postavu udělat velmi jednoduchou. Zachytit spiritualitu, která by možná utrpěla, kdybych se zaměřila na detaily.

Socha je v životní velikosti. Byl v tom úmysl, aby byla lidem bližší?

Ano, byl to úmysl. Nechtěla jsem dělat žádný monument. V jednoduchosti je síla, prostý výraz vytvoří prostor pro jeho přijetí, abychom se mohli ztotožnit. Navíc jsou ve stejném prostoru další dvě sochy, se kterými má být v harmonii.

Jaký je to pocit mít sochu v centru Chomutova?

Moje sochy jsou i ve větších městech a zemích. Ale narodila jsem se v Chomutově. Je tu spousta míst, kde jsem prožívala dětství, a která mám velmi ráda. Proto jsem s patriotismem pro Chomutov vytvořila i mou další, druhou sochu.