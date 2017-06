Vysmáté léto láká náctileté, rockfest uvede youtubery

Kadaň /ANKETA/ - „Chceme festival rozšířit o humor a smích," říká pořadatel jedné z nejoblíbenějších akcí na začátku léta v regionu.

Mig 21, Krucipüsk, Vladivojsko, Xindl X, Lenny, Mandrage, Marpo nebo slovenská skupina No Name. Tyto hudební hvězdy jsou jasným tahákem kadaňského rockového festivalu Vysmáté léto. Vedle nich se ale na festivalu úplně poprvé objeví i čeští youtubeři.

Zatímco děti jsou tím nadšené, někteří dospělí návštěvníci rockfestu žasnou. „Program je fajn, až na ,to´ co bude na pódiu ve 12 a ve 14 hodin,“ ironicky okomentoval Dušan Záveský z Chomutova, který si vzal na mušku právě youtubery. Tyto novodobé celebrity zásobují internetové publikum vtipnými videi, pranky a vlogy, po kterých lační právě náctiletí. Oproti tomu dospělí pro ně nemají velké pochopení.

Slovem PRANK se označuje nějaká lumpárna, žert, nachytávka někoho.



VLOG je zkrácením termínu video blog. Jde o komunikaci autora nikoliv písemně, ale prostřednictvím videí.

Zatímco tedy dospěláci pojedou na vlně trash metalu a hardcore kapely Krucipüsk nebo rock-metalu Vladivojska, mladé pohltí nově zřízená Fun stage, kde se naživo setkají se svými hvězdami z počítačových obrazovek.

Mezi pozvanými je Anna Šulc, která točí skeče, vloger Johny Valda známý tím, že se z tlouštíka změnil ve sportovce, který udílí rady na poli fitness cvičení a vaření, dále Duckie se svými vtipnými videi a Datel, který se zaměřuje na pranky, vlogy a challenge. Dohromady má tato čtveřice téměř milion fanoušků.

Pro starší koncerty, pro mladší youtubeři

„Je to trend,“ okomentoval youtubering Luboš Šamonil, jednatel pořádající společnosti Sasme. „Přijdou rodiče a děti s nimi. Nevadí, že je jim třeba dvanáct let, je to naše budoucí publikum, lidé kteří jednou budou chodit na koncerty,“ vysvětlil rozšíření o Fun scénu. „Náš zájem je festival rozšířit o humor a smích, který název Vysmáté léto evokuje,“ doplnil Jiří Knop z pořadatelské společnosti.

Jeden z největších hudebních festivalů Ústeckého kraje Vysmáté léto se bude konat již počtrnácté. Uskuteční se v sobotu 24. června pod Kadaňským hradem. Na dvou pódiích popové a rockové scény se vystřídá řada hudebních hvězd.

Ze sedmi tisíc vstupenek je prodáno už téměř šest tisíc.

Program Vysmátého léta 2017

10.00 - Hot Pants

11.00 - Sebastian

12.00 - Vladivojsko

12.10 - Youtubeři

13.00 - Mandrage

14.00 - Krucipüsk

14.10 - Youtubeři

15.00 - Xindl X

16.00 - Dymytry

16.10 - Porty

17.00 - Marpo TG

18.00 - Jackye

18.10 - Ping Angels

19.00 - Adam Ďurica

20.00 - Lenny

21.00 - Mig 21

21.50 - Walda Gang

23.00 - No Name