Restaurátoři zachránili v Chomutově na poslední chvíli cennou mozaiku

Chomutov - Dílo vysoké umělecké hodnoty město i s restaurací prodalo majiteli. Po náročné rekonstrukci se vrátí opět do jeho rukou.

Restaurátoři mozaiku převezli z Chomutova do Litomyšle, kde jí vracejí původní krásu.Foto: Archiv VŠCHT

Přes čtyři desítky let zdobila objekt Luny v Chomutově pestrobarevná mozaika s motivem ženy ve společnosti kohouta, ryby a květin. Teď je dílo o průměru půl druhého metru v rukou restaurátorů až v Litomyšli, kteří ho zachránili doslova za pět dvanáct.

„Mozaika byla už v dost dezolátním stavu, rozpadala se a nebojím se říct, že její existence by se počítala na měsíce," vysvětluje Irena Kučerová u Ústavu chemické technologie restaurování Vysoké školy chemicko technologické v Praze.

Irena Kučerová je vedoucí projektu, který se zabývá mapováním mozaik v České republice a informuje veřejnost i odborné a státní instituce o potřebě jejich památkové ochrany. Při mapování děl narazili na chomutovské sdružení Kuprospěchu, které roku 2007 založilo projekt Mozaiky, dokumentující nástěnné umění 50. - 80. let v Ústeckém kraji.

Sdružení i restaurátoři z univerzity začali spolupracovat a letos v březnu mozaiku přepravili na opravu do Litomyšle, kde vyšlo najevo, že před sebou nemají jen bezcenný výsledek umělecké zájmové činnosti. „Při bližším průzkumu jsme zjistili, že se jedná o dílo s názvem Žena - Květ a autorem je Jaroslav Bejček, významný severočeský sochař, malíř a právě autor mozaik," přibližuje původ díla Kučerová. Mozaika byla nainstalována už v roce 1969, Jaroslav Bejček ale pro Chomutov vytvořil i jiná díla, další mozaiku je možné spatřit opět u Luny. Abstraktní motiv, jak se mozaika jmenuje, zatím ale větší restaurování nepotřebuje.

Samotná oprava díla se ženou, rybou, kohoutem a květinami je pak práce opravdu mravenčí. „Největší problém představoval epoxidový podklad, na který se jednotlivé kostičky lepí, ten se totiž rozpadal a jednotlivá sklíčka odpadávala, ve špatném stavu byla i budova, na které byla mozaika umístěna," pokračuje Kučerová. „Restaurátoři musejí vzít do rukou každou kostičku mozaiky, odstranit starou vrstvu lepidla a nanést novou."

Mozaika se do Chomutova vrátí až ve druhé polovině roku 2017 a jaký bude její další osud, lze jen tušit. „Jedná se o dílo velké umělecké hodnoty, ale je v soukromých rukou. Město mozaiku, ať už vědomě nebo ne, prodalo novému majiteli zároveň i s domem, na kterém byla nainstalována," vysvětluje Petr Karásek ze sdružení Kuprospěchu. Dům od města koupil vietnamský restauratér a zavedl si tu živnost. Podle Ireny Kučerové s restaurátory majitel jednal velice ochotně a spolupráce byla bezproblémová, přesto úplně spokojená není. „Je to samozřejmě dílo, které by mělo sloužit veřejnosti, a my doufáme, že se v jeho zpřístupnění bude město více angažovat," uzavřela.

Mýtus o politicky poplatném umění je stále živýŽena květ je dílo severočeského sochaře a malíře Jaroslava Bejčka. Jeho práce zdobí kromě Chomutova i Jirkov, Most a Litvínov. Ačkoli jsou mozaiky často považovány za hlásnou troubu budovatelské propagandy, Bejčkovo dílo ale do této škatulky rozhodně nezapadá a sám autor není jedinou vyjímkou. „V 50. letech vznikaly mozaiky budovatelské, výjimečné nebylo ani zpodobňování komunistických papalášů, ale v pozdějších letech se na místo srpů a kladiv zjevují motivy přírody, vesmíru, dětství a nejvíce jsou zastoupeny abstraktní motivy," vyvrací mýtus o socialistickém umění Petr Karásek. „My už se navíc s těmi echt komunistickými náměty ani nesetkáváme, po roce 1989 byla politicky laděná díla demontována," dodal.